मुंबई: मीरा रोड में सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार - आईएसआईएस से संबंध की आशंका

मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक युवक ने दो सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रारंभिक जांच में आईएसआईएस से जुड़े प्रचार वीडियो देखने की जानकारी मिली है। एटीएस मामले की जांच कर रही है।

मीरा रोड , मुंबई में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। एक युवक ने दो सुरक्षा गार्ड ों पर निर्ममता से चाकू से हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना मिरा रोड ईस्ट के एक निर्माणाधीन भवन में तड़के लगभग 4 बजे हुई। पीड़ित सुरक्षा गार्ड ों की पहचान राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन के रूप में हुई है। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हमलावर लगातार चाकू से वार कर रहा है, जबकि एक गार्ड अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा है। राजकुमार मिश्रा को गंभीर चोटें आई हैं, विशेष रूप से उनके पेट में गहरी चोटें आई हैं जिससे आंतों को नुकसान पहुंचा है। सुब्रतो सेन को पीठ पर हल्की चोटें आई हैं, लेकिन वे किसी तरह भागकर एक सुरक्षा केबिन में छिपने में सफल रहे, जिससे उनकी जान बच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान 31 वर्षीय जैब अंसारी के रूप में की। जांच में पता चला है कि जैब अंसारी ने गार्डों से उनके धर्म के बारे में पूछताछ की और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब गार्डों ने इनकार कर दिया, तो उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना एक गंभीर धार्मिक उन्माद और कट्टरता का संकेत देती है। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी को मिरा रोड ईस्ट के नयानगर इलाके में उसके किराए के घर से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी घटना के लगभग डेढ़ घंटे के भीतर ही कर ली गई, जो पुलिस की तत्परता और कुशलता को दर्शाती है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि जैब अंसारी आईएसआईएस से जुड़े प्रचार वीडियो देखता था, जिसके कारण मामले को और गंभीरता से लिया गया है। अब इस मामले को एंटी टेररिज्म स्क्वॉड ( एटीएस ) को सौंप दिया गया है। एटीएस यह जांच करेगी कि क्या इस हमले के पीछे कोई वैचारिक या कट्टरपंथी सोच शामिल है, और क्या यह एक सुनियोजित आतंकवादी हमला था। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय निवासियों ने इस तरह की अचानक और बिना किसी चेतावनी के हुई वारदात पर अपनी चिंता व्यक्त की है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं और आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आरोपी के इरादों, उसकी मानसिकता और उसके पीछे के नेटवर्क को समझना है। फिलहाल, दोनों घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना एक चेतावनी है कि हमें आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ सतर्क रहना होगा और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होगा। यह भी आवश्यक है कि समाज में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और यह मानवता के लिए एक खतरा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं और जल्द ही सभी तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रही हैं। इस घटना के बाद, मीरा रोड और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जा सके.

मीरा रोड, मुंबई में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। एक युवक ने दो सुरक्षा गार्डों पर निर्ममता से चाकू से हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना मिरा रोड ईस्ट के एक निर्माणाधीन भवन में तड़के लगभग 4 बजे हुई। पीड़ित सुरक्षा गार्डों की पहचान राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन के रूप में हुई है। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हमलावर लगातार चाकू से वार कर रहा है, जबकि एक गार्ड अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा है। राजकुमार मिश्रा को गंभीर चोटें आई हैं, विशेष रूप से उनके पेट में गहरी चोटें आई हैं जिससे आंतों को नुकसान पहुंचा है। सुब्रतो सेन को पीठ पर हल्की चोटें आई हैं, लेकिन वे किसी तरह भागकर एक सुरक्षा केबिन में छिपने में सफल रहे, जिससे उनकी जान बच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान 31 वर्षीय जैब अंसारी के रूप में की। जांच में पता चला है कि जैब अंसारी ने गार्डों से उनके धर्म के बारे में पूछताछ की और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब गार्डों ने इनकार कर दिया, तो उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना एक गंभीर धार्मिक उन्माद और कट्टरता का संकेत देती है। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी को मिरा रोड ईस्ट के नयानगर इलाके में उसके किराए के घर से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी घटना के लगभग डेढ़ घंटे के भीतर ही कर ली गई, जो पुलिस की तत्परता और कुशलता को दर्शाती है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि जैब अंसारी आईएसआईएस से जुड़े प्रचार वीडियो देखता था, जिसके कारण मामले को और गंभीरता से लिया गया है। अब इस मामले को एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) को सौंप दिया गया है। एटीएस यह जांच करेगी कि क्या इस हमले के पीछे कोई वैचारिक या कट्टरपंथी सोच शामिल है, और क्या यह एक सुनियोजित आतंकवादी हमला था। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय निवासियों ने इस तरह की अचानक और बिना किसी चेतावनी के हुई वारदात पर अपनी चिंता व्यक्त की है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं और आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आरोपी के इरादों, उसकी मानसिकता और उसके पीछे के नेटवर्क को समझना है। फिलहाल, दोनों घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना एक चेतावनी है कि हमें आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ सतर्क रहना होगा और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होगा। यह भी आवश्यक है कि समाज में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और यह मानवता के लिए एक खतरा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही हैं और जल्द ही सभी तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रही हैं। इस घटना के बाद, मीरा रोड और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जा सके





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