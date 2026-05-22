मुंबई की अदालत ने 46 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को सात महीने की जेल की सजा सुनाई है

मुंबई की एक अदालत ने 46 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को 2005 में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और जाली दस्तावेजों का उपयोग कर कुवैत में काम करने के आरोप में सात महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) के.एस. जनवार ने बांग्लादेशी नागरिक को आव्रजन और विदेशी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी, सार्वजनिक रजिस्टरों/पहचान प्रमाणों की जालसाजी और जाली दस्तावेजों के कब्जे के लिए दोषी ठहराया। 21 मई को दिए गए अपने फैसले में अदालत ने टिप्पणी की कि किसी अन्य देश का नागरिक जो भारत में विदेशी है, उसे भारतीय नागरिक के समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकतीं। अदालत ने कहा, 'यदि ऐसी नरमी बरती जाती है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और यहां तक कि भारतीय नागरिकों के वैध अधिकारों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अनधिकृत प्रवेश से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है।'

मुंबई की एक अदालत ने 46 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को 2005 में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और जाली दस्तावेजों का उपयोग कर कुवैत में काम करने के आरोप में सात महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) के.

एस. जनवार ने बांग्लादेशी नागरिक को आव्रजन और विदेशी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी, सार्वजनिक रजिस्टरों/पहचान प्रमाणों की जालसाजी और जाली दस्तावेजों के कब्जे के लिए दोषी ठहराया। 21 मई को दिए गए अपने फैसले में अदालत ने टिप्पणी की कि किसी अन्य देश का नागरिक जो भारत में विदेशी है, उसे भारतीय नागरिक के समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकतीं। अदालत ने कहा, 'यदि ऐसी नरमी बरती जाती है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और यहां तक कि भारतीय नागरिकों के वैध अधिकारों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अनधिकृत प्रवेश से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है।





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