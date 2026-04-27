मुंबई इंडियंस ने मिचेल सेंटनर की जगह केशव महाराज को टीम में शामिल किया, सेंटनर सीजन से बाहर

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 के लिए मिचेल सेंटनर की जगह साउथ अफ्रीका के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल किया है। सेंटनर बाएं कंधे में चोट लगने के कारण शेष सीजन से बाहर हो गए हैं। महाराज को 75 लाख रुपए की कीमत पर मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। महाराज ने पहले राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने 62 टेस्ट, 56 वनडे और 54 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 346 विकेट हासिल किए हैं।

नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। टीम ने न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर की जगह साउथ अफ्रीका के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल किया है। सेंटनर पिछले मैच में बाएं कंधे में चोट लगने के कारण शेष सीजन से बाहर हो गए हैं। केशव महाराज को 75 लाख रुपए की कीमत पर मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। यह चोट सेंटनर को मुंबई के पिछले घरेलू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बाउंड्री के पास कैच लेने की कोशिश करते समय लगी थी। आईपीएल की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुंबई इंडियंस ने साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को मिचेल सेंटनर की जगह टीम में शामिल किया है। सेंटनर आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनके बाएं कंधे में चोट लग गई थी। सेंटनर को यह चोट मुंबई इंडियंस के पिछले घरेलू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बाउंड्री के पास कैच पकड़ने की कोशिश करते समय लगी थी। महाराज एक अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर हैं और हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था। वह दो आईपीएल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने साल 2024 में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था। वह 75 लाख रुपए में एमआई की टीम में शामिल हुए हैं। केशव महाराज साउथ अफ्रीका के सभी फॉर्मेट में सबसे अनुभवी स्पिनर्स में से एक हैं। सटीक नियंत्रण और लगातार दबाव बनाने की क्षमता वाले इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने साल 2016 में अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद से प्रोटियाज टीम में जगह बनाए रखी है। केशव महाराज को टी20 वर्ल्ड कप 2021 में साउथ अफ्रीकी टीम के लिए तब चुना गया था, जब उन्होंने एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कप्तान के तौर पर डेब्यू किया और इस फॉर्मेट में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया था। केशव महाराज का रिकॉर्ड कैसा है? 36 वर्षीय केशव महाराज 62 टेस्ट में 218 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि 56 वनडे मैचों में उनके नाम पर 73 विकेट हैं। केशव महाराज ने 54 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 55 विकेट निकाले हैं। वह आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 मैच खेले, जिसमें उनके नाम पर 2 विकेट हैं। आईपीएल के अलावा, केशव महाराज एसए20, कैरेबियन प्रीमियर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेले हैं। आईपीएल 2026 मे मुंबई इंडियंस 7 में से 5 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के बाद एमआई को आगामी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा.

नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। टीम ने न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर की जगह साउथ अफ्रीका के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल किया है। सेंटनर पिछले मैच में बाएं कंधे में चोट लगने के कारण शेष सीजन से बाहर हो गए हैं। केशव महाराज को 75 लाख रुपए की कीमत पर मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। यह चोट सेंटनर को मुंबई के पिछले घरेलू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बाउंड्री के पास कैच लेने की कोशिश करते समय लगी थी। आईपीएल की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुंबई इंडियंस ने साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को मिचेल सेंटनर की जगह टीम में शामिल किया है। सेंटनर आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनके बाएं कंधे में चोट लग गई थी। सेंटनर को यह चोट मुंबई इंडियंस के पिछले घरेलू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बाउंड्री के पास कैच पकड़ने की कोशिश करते समय लगी थी। महाराज एक अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर हैं और हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था। वह दो आईपीएल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने साल 2024 में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया था। वह 75 लाख रुपए में एमआई की टीम में शामिल हुए हैं। केशव महाराज साउथ अफ्रीका के सभी फॉर्मेट में सबसे अनुभवी स्पिनर्स में से एक हैं। सटीक नियंत्रण और लगातार दबाव बनाने की क्षमता वाले इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने साल 2016 में अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद से प्रोटियाज टीम में जगह बनाए रखी है। केशव महाराज को टी20 वर्ल्ड कप 2021 में साउथ अफ्रीकी टीम के लिए तब चुना गया था, जब उन्होंने एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कप्तान के तौर पर डेब्यू किया और इस फॉर्मेट में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया था। केशव महाराज का रिकॉर्ड कैसा है? 36 वर्षीय केशव महाराज 62 टेस्ट में 218 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि 56 वनडे मैचों में उनके नाम पर 73 विकेट हैं। केशव महाराज ने 54 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 55 विकेट निकाले हैं। वह आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 मैच खेले, जिसमें उनके नाम पर 2 विकेट हैं। आईपीएल के अलावा, केशव महाराज एसए20, कैरेबियन प्रीमियर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेले हैं। आईपीएल 2026 मे मुंबई इंडियंस 7 में से 5 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के बाद एमआई को आगामी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा





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