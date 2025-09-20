मुंबई में देश के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन: सालाना 10 लाख पर्यटकों की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई में देश के सबसे बड़े अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। यह टर्मिनल भारतीय क्रूज पर्यटन के लिए एक प्रवेश द्वार होगा और सालाना 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री कई बंदरगाहों और जलमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।

छत समुद्र की लहरों की तरह; एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे, हर साल 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई में देश के सबसे बड़े अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। यह टर्मिनल इंदिरा डॉक, बैलार्ड पियर, मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है। इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) नाम दिया गया है। इस परियोजना पर 556 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह टर्मिनल भारतीय क्रूज पर्यटन के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह आकर्षक डिजाइन की गई है, जो

इसे एक अनूठा रूप प्रदान करती है। सरकार ने इस टर्मिनल को क्रूज भारत मिशन के तहत वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।\इस टर्मिनल के शुरू होने से क्रूज पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह न केवल मुंबई के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस टर्मिनल के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह टर्मिनल भारत सरकार की क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्रूज भारत मिशन के तहत, सरकार का लक्ष्य देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों को आकर्षित करना और भारत को एक प्रमुख क्रूज पर्यटन गंतव्य बनाना है। 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल यहां से क्रूज ऑपरेशन्स की औपचारिक शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 6 बंदरगाहों और जलमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप पोर्ट (ओडिशा) में एक नया कार्गो बर्थ और कंटेनर हैंडलिंग सुविधा, कामराजार पोर्ट (एन्नोर, तमिलनाडु) और चेन्नई पोर्ट का आधुनिकीकरण, और पटना और वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधाओं का विकास शामिल है।\इस उद्घाटन समारोह के साथ, भारत सरकार का लक्ष्य देश में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल (MICT) के उद्घाटन से क्रूज पर्यटन को एक नई उड़ान मिलेगी, जिससे भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इस पहल से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह न केवल एक टर्मिनल है, बल्कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र की सफलता का प्रतीक है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जाने वाली अन्य परियोजनाएं देश में बंदरगाहों और जलमार्गों को मजबूत करने में मदद करेंगी, जिससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाना है, जो दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन सके। मौसम की बात करें तो आज से मानसून कमजोर पड़ेगा। मेरठ में मौसम साफ रहेगा, जबकि आजमगढ़ में बारिश के कारण शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। पटना में बादल छाए हुए हैं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है





