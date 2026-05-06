मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर सेल्फी लेने पर बैन, फिर भी महापौर और बीजेपी नेताओं की तस्वीरें वायरल

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे के 'मिसिंग लिंक' परियोजना पर वाहन रोककर सेल्फी लेने पर बैन लगाया गया है, लेकिन पुणे के महापौर रवि लांडगे और बीजेपी उपाध्याय केशव उपाध्याय की तस्वीरें वायरल होने से प्रशासन पर 'दोहरे मानदंड' अपनाने के आरोप लग रहे हैं। एमएसआरडीसी ने सख्त चेतावनी जारी की थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन होने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है।
पुणे: मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे के ' मिसिंग लिंक ' परियोजना पर वाहन रोककर सेल्फी लेने पर सरकारी नियमों का उल्लंघन करने का एक और मामला सामने आया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) ने पहले ही इस हाई-स्पीड स्ट्रेच पर वाहन रोककर फोटो, सेल्फी या रील बनाने पर सख्त बैन लगाया था, लेकिन इसके बावजूद पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ के महापौर रवि लांडगे और बीजेपी उपाध्याय केशव उपाध्याय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। यह घटना प्रशासन पर 'दोहरे मानदंड' अपनाने के आरोपों को और मजबूत कर रही है। रवि लांडगे और केशव उपाध्याय ने हाई-स्पीड एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी रोककर सेल्फी ली, जो पुलिस की बार-बार की चेतावनियों के खिलाफ है। इस मिसिंग लिंक का उद्घाटन 1 मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने किया था। एमएसआरडीसी ने स्पष्ट किया है कि इस एक्सप्रेस-वे पर अचानक वाहन रोकना ट्रैफिक बाधित करता है और तेज रफ्तार वाले वाहनों के बीच गंभीर दुर्घटना का खतरा बढ़ाता है। प्रोजेक्ट में हल्के वाहनों के लिए 100 किमी/घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी/घंटा की गति सीमा तय की गई है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने तीखी बहस छेड़ दी है। आम नागरिकों ने सवाल उठाया है कि जब आम वाहन चालकों पर तुरंत जुर्माना लगाया जा रहा है, तो जनप्रतिनिधियों पर क्यों चुप्पी साधी जा रही है?
राजमार्ग पुलिस के अनुसार, अब तक मिसिंग लिंक क्षेत्र में नियम तोड़ने वाले करीब 100 आम वाहन चालकों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। पूरे क्षेत्र में 24x7 सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। यह घटना मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। महापौर रवि लांडगे से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका
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