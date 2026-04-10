मुकुल चौधरी ने पोलार्ड के रिकॉर्ड की बराबरी की, आखिरी ओवर में खेली तूफानी पारी

लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तूफानी पारी खेलते हुए कीरोन पोलार्ड के आईपीएल रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने 27 गेंदों में 54 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई।

कोलकाता: आईपीएल की रंगीन दुनिया में, रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शन ऐसे होते हैं जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद, क्रिकेट प्रेमियों को फिर से वैसा ही करिश्मा देखने को मिला जिसने महान कीरोन पोलार्ड की याद दिला दी। लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा सितारे मुकुल चौधरी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ डेथ ओवरों में रनों का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो अब तक आईपीएल इतिहास में केवल एक बार ही संभव हो पाया था। पोलार्ड ने 2013 में यह

करिश्मा किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम ओवरों में 50 से अधिक रन बनाना किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं है। साल 2013 में, मुंबई इंडियंस के दिग्गज कीरोन पोलार्ड ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ महज 17 गेंदों पर 57 रन बनाकर एक असंभव लगने वाली जीत दिलाई थी। तब से लेकर अब तक कई दिग्गज फिनिशर आए और गए, लेकिन डेथ ओवरों में 50+ रन बनाकर मैच जिताने का यह रिकॉर्ड अछूता ही रहा था। मुकुल चौधरी ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर केकेआर के खिलाफ जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने पोलार्ड के 13 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मुकुल ने दबाव की परवाह किए बिना डेथ ओवरों में 21 गेंदों पर 52 रन बनाए और अपनी टीम को अंतिम गेंद पर जीत की दहलीज के पार ले गए। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि शांत दिमाग और अविश्वसनीय पावर हिटिंग का एक ऐसा नमूना था जिसने मुकुल को रातों-रात आईपीएल का नया फिनिशर बना दिया।\मुकुल चौधरी की यादगार पारी ने सभी का दिल जीत लिया। अंत के ओवरों में, एलएसजी के 21 वर्षीय बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए केवल 27 गेंदों में 54 रनों की नाबाद पारी खेली, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स को एक यादगार जीत मिली। मुकुल ने अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए। आखिरी ओवर में जीत के लिए एलएसजी को 14 रनों की जरूरत थी। वैभव अरोड़ा के इस ओवर में, मुकुल ने 2 छक्के लगाकर केकेआर की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गेंदबाजी में केकेआर की ओर से वैभव अरोड़ा और अनुकूल रॉय ने दो-दो विकेट लिए। इसके अलावा, नरेन और कैमरून ग्रीन ने एक-एक विकेट लिया। इस जीत ने लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रशंसकों को खुशी से भर दिया और मुकुल चौधरी को एक नए स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। मुकुल की इस असाधारण पारी ने दिखाया कि युवा खिलाड़ी भी बड़े मंच पर चमक सकते हैं और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की शैली और दबाव में शांत रहने की क्षमता ने उन्हें एक खास खिलाड़ी बना दिया है, जिसकी प्रशंसा क्रिकेट जगत में चारों ओर हो रही है।\मुकुल चौधरी की यह पारी आईपीएल इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। यह न केवल उनकी टीम के लिए जीत लेकर आई, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार लम्हा भी बन गई। मुकुल की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि खेल में प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी बल्लेबाजी में एक खास आक्रामकता थी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी शानदार हिटिंग और रनों की गति ने सभी को प्रभावित किया। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया और भविष्य में उनके लिए बड़े अवसर खोल दिए। इस जीत के बाद, मुकुल चौधरी ने अपनी विनम्रता और कड़ी मेहनत की भावना को व्यक्त किया, जिससे उनके प्रशंसक और भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि यह उनकी टीम का सामूहिक प्रयास था और वह आगे भी इसी तरह प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। उनकी इस सफलता ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और आत्मविश्वास रखें। मुकुल चौधरी का नाम अब आईपीएल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, जो उनके असाधारण प्रदर्शन और अद्भुत प्रतिभा का प्रतीक है। उनकी यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो क्रिकेट में अपना नाम बनाना चाहते हैं





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