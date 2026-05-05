मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन MT-7 ने किया पहला शिकार, वन्यजीव संरक्षण को बड़ी सफलता

राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व में री-वाइल्डेड बाघिन MT-7 ने प्राकृतिक आवास में अपना पहला शिकार किया, जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कोटा, राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। 28 अप्रैल 2026 को 21 हेक्टेयर के एनक्लोज़र से प्राकृतिक आवास में छोड़ी गई री-वाइल्डेड बाघिन MT-7 ने 82 हेक्टेयर के सुरक्षित जंगल में अपना पहला शिकार सफलतापूर्वक किया है। यह जानकारी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और सीसीएफ सुगमाराम जाट ने साझा की है। इस घटना से वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों में उत्साह का संचार हुआ है, क्योंकि यह बाघिन के पुनर्वास और प्राकृतिक जीवन में अनुकूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाघिन MT-7 की सफलता मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के प्रबंधन और वन्यजीव विभाग के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि उचित देखभाल और निगरानी के साथ वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक वापस लाया जा सकता है। बाघिन की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उसकी गतिविधियों और व्यवहार पर लगातार नज़र रखी जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाघिन सुरक्षित रहे और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया है। बाघिन के शिकार करने की क्षमता और प्राकृतिक आवास में अनुकूलन की गति को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वह जल्द ही जंगल में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। यह घटना मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। बाघिन MT-7 की टेरिटरी स्थापित करने की प्रक्रिया भी संतोषजनक रूप से चल रही है। प्रारंभिक फील्ड ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि बाघिन न केवल नए क्षेत्र में सक्रिय रूप से घूम रही है, बल्कि स्वाभाविक टेरिटोरियल व्यवहार भी प्रदर्शित कर रही है। फील्ड टीम को पेड़ों पर स्क्रैच मार्किंग और यूरीन स्प्रे जैसे स्पष्ट संकेत मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि बाघिन अपनी टेरिटरी को चिह्नित कर रही है। यह व्यवहार बाघिन के आत्मविश्वास और जंगल में अपनी जगह बनाने की इच्छा को दर्शाता है। बाघिन द्वारा सांभर के शावक का शिकार करना उसकी शिकार क्षमता और प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह दर्शाता है कि बाघिन अब आत्मनिर्भर है और अपने भोजन की तलाश करने में सक्षम है। वन विभाग की टीम लगातार बाघिन की गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को समायोजित कर रही है। बाघिन की 24×7 निगरानी के लिए रेडियो टेलीमेट्री, रेडियो कॉलर से GPS सिग्नल और कैमरा ट्रैप का उपयोग किया जा रहा है। इन तकनीकों से बाघिन की सटीक स्थिति और गतिविधियों की जानकारी मिलती है, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बाघिन के पुनर्वास की सफलता मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह अन्य टाइगर रिजर्व के लिए भी प्रेरणादायक है। बाघिन MT-7 का सफर एक चुनौतीपूर्ण रहा है। वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार, बाघिन को साल 2023 में ढाई महीने की उम्र में अनाथ होने पर आभेडा बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया था। उसकी मां, टी-114, सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई थी। अनाथ होने के बाद, बाघिन और उसके भाई को अलग-अलग टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। नर शावक को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भेजा गया, जबकि मादा शावक MT-7 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। मुकुंदरा में, बाघिन को विशेष देखभाल और प्रशिक्षण दिया गया, ताकि उसे प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार किया जा सके। 28 अप्रैल 2026 को, बाघिन को 21 हेक्टेयर के एनक्लोज़र से प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। तब से, बाघिन ने जंगल में सफलतापूर्वक अनुकूलन किया है और अपना पहला शिकार भी किया है। बाघिन MT-7 की कहानी वन्यजीव संरक्षण के महत्व और वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के प्रयासों की सफलता का एक उदाहरण है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अधिकारी बाघिन MT-7 के भविष्य को लेकर आशावादी हैं और उनका मानना है कि वह जल्द ही जंगल में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी और बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी.

कोटा, राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। 28 अप्रैल 2026 को 21 हेक्टेयर के एनक्लोज़र से प्राकृतिक आवास में छोड़ी गई री-वाइल्डेड बाघिन MT-7 ने 82 हेक्टेयर के सुरक्षित जंगल में अपना पहला शिकार सफलतापूर्वक किया है। यह जानकारी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और सीसीएफ सुगमाराम जाट ने साझा की है। इस घटना से वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों में उत्साह का संचार हुआ है, क्योंकि यह बाघिन के पुनर्वास और प्राकृतिक जीवन में अनुकूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाघिन MT-7 की सफलता मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के प्रबंधन और वन्यजीव विभाग के समर्पित प्रयासों का परिणाम है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि उचित देखभाल और निगरानी के साथ वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक वापस लाया जा सकता है। बाघिन की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उसकी गतिविधियों और व्यवहार पर लगातार नज़र रखी जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाघिन सुरक्षित रहे और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया है। बाघिन के शिकार करने की क्षमता और प्राकृतिक आवास में अनुकूलन की गति को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वह जल्द ही जंगल में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। यह घटना मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। बाघिन MT-7 की टेरिटरी स्थापित करने की प्रक्रिया भी संतोषजनक रूप से चल रही है। प्रारंभिक फील्ड ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि बाघिन न केवल नए क्षेत्र में सक्रिय रूप से घूम रही है, बल्कि स्वाभाविक टेरिटोरियल व्यवहार भी प्रदर्शित कर रही है। फील्ड टीम को पेड़ों पर स्क्रैच मार्किंग और यूरीन स्प्रे जैसे स्पष्ट संकेत मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि बाघिन अपनी टेरिटरी को चिह्नित कर रही है। यह व्यवहार बाघिन के आत्मविश्वास और जंगल में अपनी जगह बनाने की इच्छा को दर्शाता है। बाघिन द्वारा सांभर के शावक का शिकार करना उसकी शिकार क्षमता और प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह दर्शाता है कि बाघिन अब आत्मनिर्भर है और अपने भोजन की तलाश करने में सक्षम है। वन विभाग की टीम लगातार बाघिन की गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को समायोजित कर रही है। बाघिन की 24×7 निगरानी के लिए रेडियो टेलीमेट्री, रेडियो कॉलर से GPS सिग्नल और कैमरा ट्रैप का उपयोग किया जा रहा है। इन तकनीकों से बाघिन की सटीक स्थिति और गतिविधियों की जानकारी मिलती है, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बाघिन के पुनर्वास की सफलता मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह अन्य टाइगर रिजर्व के लिए भी प्रेरणादायक है। बाघिन MT-7 का सफर एक चुनौतीपूर्ण रहा है। वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार, बाघिन को साल 2023 में ढाई महीने की उम्र में अनाथ होने पर आभेडा बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया था। उसकी मां, टी-114, सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई थी। अनाथ होने के बाद, बाघिन और उसके भाई को अलग-अलग टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। नर शावक को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भेजा गया, जबकि मादा शावक MT-7 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। मुकुंदरा में, बाघिन को विशेष देखभाल और प्रशिक्षण दिया गया, ताकि उसे प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार किया जा सके। 28 अप्रैल 2026 को, बाघिन को 21 हेक्टेयर के एनक्लोज़र से प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। तब से, बाघिन ने जंगल में सफलतापूर्वक अनुकूलन किया है और अपना पहला शिकार भी किया है। बाघिन MT-7 की कहानी वन्यजीव संरक्षण के महत्व और वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के प्रयासों की सफलता का एक उदाहरण है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अधिकारी बाघिन MT-7 के भविष्य को लेकर आशावादी हैं और उनका मानना है कि वह जल्द ही जंगल में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी और बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी





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मुकुंदरा टाइगर रिजर्व बाघिन MT-7 वन्यजीव संरक्षण री-वाइल्डिंग शिकार राजस्थान

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