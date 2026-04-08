मुकेश खन्ना का समय रैना पर फूटा गुस्सा: सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा

मुकेश खन्ना ने कॉमेडियन समय रैना के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा। उन्होंने समय रैना पर अपने लोकप्रिय किरदार शक्तिमान का अपमान करने का आरोप लगाया। यह विवाद समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में हुई एक घटना के बाद और बढ़ गया, जिसके कारण शो को बंद करना पड़ा था।

समय रैना के एक हालिया बयान पर अब मुकेश खन्ना भड़क गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। समय रैना के बयान में कुछ ऐसी बातें कही गई थीं जिससे मुकेश खन्ना आहत हुए और उन्होंने कॉमेडियन को जमकर लताड़ा। मुकेश खन्ना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उनकी नाराजगी स्पष्ट झलक रही थी। पोस्ट में एक तस्वीर शामिल थी जिसमें मुकेश खन्ना शक्तिमान के प्रसिद्ध किरदार में नजर आ रहे हैं। वहीं, समय रैना को एक गधे पर मुंह काला किए बैठे हुए दिखाया गया था। तस्वीर के

ऊपर एक संदेश लिखा था, ‘समय रैना, तू गधे पर बैठने लायक है और वो भी मुंह काला करके।’\इसके साथ ही, मुकेश खन्ना ने कैप्शन में समय रैना के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा, ‘समय रैना की भी एक दुम है। कितना भी मारो। सीधा करो। वो वापस टेढ़ी हो जाती है। क्योंकि वो सीधा सादा प्राणी नहीं है। वो रोस्टेड प्राणी है। गंदगी की आग में जलाया हुआ। पकाया हुआ। पूरे देश ने लताड़ा। मारा। फिर आ गया बेशर्मों की तरह और मार खाने। अब एक ही चीज बाकी है। उसका मुंह काला कर गधे पर बिठा कर देश भर के शहरों में, गालियों में उसकी परेड करनी चाहिए। जहां बच्चे उसको अंडे, टमाटर मारें। क्योंकि उसने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया !!!’ मुकेश खन्ना की यह प्रतिक्रिया समय रैना के उन बयानों के खिलाफ थी जिनमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुकेश खन्ना को पसंद नहीं आईं। मुकेश खन्ना का मानना है कि समय रैना ने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है, जिसके कारण उन्हें इतना गुस्सा आया।\यह विवाद तब और बढ़ गया जब यह पता चला कि समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' साल 2025 में अपनी डार्क कॉमेडी और अश्लील चुटकुलों के कारण काफी विवादों में रहा था। शो में गेस्ट बनकर पहुंचे रणबीर अल्लाहबादिया ने एक कंटेस्टेंट के परिवार को लेकर अजीब और भद्दे सवाल किए थे, जिसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई और शो को बंद करना पड़ा था। इस घटना के बाद मुकेश खन्ना, बी प्राक और सुनील पाल समेत कई अन्य सेलेब्स ने भी समय रैना की कड़ी आलोचना की थी। इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है, जिसमें लोग मुकेश खन्ना का समर्थन कर रहे हैं और समय रैना के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस मामले में कई लोग समय रैना के बयानों को आपत्तिजनक मान रहे हैं जबकि कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर, यह मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और आगे भी इस पर बहस जारी रहने की संभावना है। मुकेश खन्ना ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने विचारों और मूल्यों के प्रति कितने दृढ़ हैं और किसी भी अपमानजनक बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मुकेश खन्ना समय रैना शक्तिमान विवाद सोशल मीडिया इंडियाज गॉट लेटेंट

United States Latest News, United States Headlines