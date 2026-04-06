मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज: ज्ञानेश कुमार को मिली राहत

विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया। इस खबर में महाभियोग प्रस्ताव की पृष्ठभूमि, आरोपों और इस फैसले के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के 193 सांसदों द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। 12 मार्च 2026 को राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। यह नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य
चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) तथा जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के प्रावधानों के तहत दिया गया था। प्रस्ताव का लक्ष्य भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाना था।\राज्यसभा सभापति ने नोटिस पर विचार करने के बाद, सभी संबंधित पहलुओं और मुद्दों का सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष मूल्यांकन किया। इसके बाद, उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सभापति ने यह निर्णय जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया। इस फैसले के साथ, ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग से जुड़ी यह प्रक्रिया फिलहाल समाप्त हो गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था। इस प्रस्ताव पर कुल 193 सांसदों के हस्ताक्षर थे। विपक्ष ने उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ सात गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें दफ्तर में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया, दुर्व्यवहार, चुनावी धोखाधड़ी और वोट देने का अधिकार छीनना शामिल थे।\विपक्षी दलों ने विशेष रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न अभियान पर सवाल उठाए थे। उनका दावा था कि इस प्रक्रिया के कारण कई वोटरों का वोट देने का अधिकार छिन गया। इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया। बीजेपी की मदद करने के आरोपों को भी नोटिस में शामिल किया गया था। विपक्ष का कहना था कि एसआईआर (SIR) का उद्देश्य केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाना था। विपक्ष का आरोप था कि ज्ञानेश कुमार ने चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात किया, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठे। महाभियोग प्रस्ताव की अस्वीकृति ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता और विश्वसनीयता पर भी बहस छेड़ दी है। इस घटनाक्रम ने भारत में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। इस निर्णय से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है
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