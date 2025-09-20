मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर सड़क दुर्घटना में घायल संस्कृति वर्मा के इलाज की जिम्मेदारी ली, मुंबई एयरलिफ्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर सड़क दुर्घटना में घायल 17 वर्षीय संस्कृति वर्मा के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है और उसे मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल एयरलिफ्ट करवाया गया है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाज की जिम्मेदारी ली और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का वादा किया है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए इंदौर की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 17 वर्षीय संस्कृति वर्मा के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार, शनिवार को संस्कृति को उच्च स्तरीय इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका विशेष इलाज किया जाएगा। राज्य सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव के निर्देश मिलते ही, कलेक्टर शिवम वर्मा के नेतृत्व में संस्कृति वर्मा को एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई भेजने की समुचित व्यवस्था की गई। भण्डारी हॉस्पिटल से इस लड़की को तुरंत एम्बुलेंस द्वारा एयरपोर्ट पहुंचाया गया और फिर एयर एम्बुलेंस से मुंबई के लिए रवाना किया गया। कुछ दिनों पहले इंदौर में हुए एक ट्रक हादसे में संस्कृति वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसका इलाज इंदौर के भंडारी अस्पताल में चल रहा था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अस्पताल जाकर संस्कृति वर्मा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी और डॉक्टरों को हर संभव बेहतर इलाज प्रदान करने के निर्देश दिए थे।\मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मानवीय दृष्टिकोण को सबसे ऊपर रखते हुए संस्कृति वर्मा के उच्च स्तरीय इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके मुंबई भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृति वर्मा के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। यह एक संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण है, जो राज्य सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने न केवल इलाज की जिम्मेदारी ली, बल्कि बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम भी उठाया। यह कदम पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।\इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का त्वरित निर्णय और सक्रियता सराहनीय है। यह कार्रवाई उन लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है जो मुश्किल समय में दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। एयर एम्बुलेंस का उपयोग करके मरीज को दूसरे शहर में बेहतर इलाज के लिए ले जाना एक महंगा और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरकार ने इसे सहजता से सुनिश्चित किया। यह दिखाता है कि सरकार गंभीर मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। इस घटना से पता चलता है कि सरकार हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर है, और यह समाज में विश्वास और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देता है। यह एक सकारात्मक उदाहरण है जो दूसरों को भी इसी तरह की मानवीय कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेगा। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी और लोगों के बीच भरोसा पैदा करेगी





मोहन यादव इंदौर सड़क दुर्घटना संस्कृति वर्मा एयरलिफ्ट मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल इलाज राज्य सरकार मानवीय संवेदना

