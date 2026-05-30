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मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विधानमंडल समिति बैठकों में अधिकारियों की अनिवार्य भागीदारी का निर्देश दिया

राजनीति News

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विधानमंडल समिति बैठकों में अधिकारियों की अनिवार्य भागीदारी का निर्देश दिया
विधानमंडलअधिकारियों की उपस्थितिमुख्य सचिव प्रत्यय अमृत
📆30-05-2026 16:18:00
📰Dainik Jagran
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बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी उच्च स्तरीय अधिकारियों को विधानमंडल की समितियों की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेने का सख़्त आदेश जारी किया, पिछड़े मामलों के शीघ्र निपटारे और वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए नई प्रक्रियाएँ निर्धारित की गईं।

बिहार में अब विधानमंडल की समितियों की बैठकों में अधिकारी अनुपस्थित नहीं रह पाएंगे, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस दिशा में कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह कदम उस समय आया जब हाल ही में विधानसभा और विधान परिषद में एक बैठक में विभागीय प्रमुख के अनुपस्थित रहने की समस्या सामने आई थी, जिससे कई लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ था। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे नज़रअंदाज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी उच्च स्तर के अधिकारी-जैसे कि जिला मुख्य अधिकारी (डीएम), प्रमंडलीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव-को विधायी समितियों की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। यदि किसी कारणवश कोई अधिकारी बैठक में नहीं आ सकता, तो उसे पूर्व में लिखित रूप से सूचना देनी होगी और अपने स्थान पर उससे अधिकृत और सक्षम किसी अन्य अधिकारी को भेजना होगा, जो विभाग की सभी प्रक्रियाओं और मामलों को पूरी तरह समझता हो। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नया निर्देश केवल उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये नहीं, बल्कि पिछले समय में लंबित रह गए कई महत्वपूर्ण मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु भी है। उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी समितियों के पास पड़े पुराने मामलों को प्राथमिकता दें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा करें। विशेष रूप से लोक लेखा समिति से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि महालेखाकार के प्रतिवेदनों की समीक्षा में हुई धीमी गति को देखते हुए अब प्रत्येक संबंधित विभाग को बैठक की तय तिथि से ठीक एक सप्ताह पहले अपनी कार्रवाई रिपोर्ट की कम से कम तीस (30) प्रतियां सभा सचिवालय को सौंपनी होंगी। इसका मूल उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की तत्काल पहचान और उनका निपटारा सुनिश्चित करना है, जिससे जनता के सामने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत किया जा सके। इन निर्देशों के साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि सभी विभागों को अब से अपनी कार्यवाही को प्रलेखित करने और समय पर सूचना देने की अनिवार्य प्रक्रिया अपनानी होगी। यह कदम प्रशासनिक ढांचों को अधिक सुदृढ़ बनाने और विधायी संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिये उठाया गया है। भविष्य में यदि किसी भी कारणवश कोई अधिकारी बैठक में नहीं आ पाता है, तो उसके स्थान पर भेजे गए अधिकृत प्रतिनिधि को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और उसकी उपस्थिति का प्रमाण पत्र भी सभा सचिवालय को तुरंत प्रदान करना होगा। इस प्रकार, अब बिहार की न्यायिक और विधायी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, त्वरित कार्यवाही और जवाबदेही की उम्मीद की जा रही है.

बिहार में अब विधानमंडल की समितियों की बैठकों में अधिकारी अनुपस्थित नहीं रह पाएंगे, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस दिशा में कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह कदम उस समय आया जब हाल ही में विधानसभा और विधान परिषद में एक बैठक में विभागीय प्रमुख के अनुपस्थित रहने की समस्या सामने आई थी, जिससे कई लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ था। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे नज़रअंदाज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी उच्च स्तर के अधिकारी-जैसे कि जिला मुख्य अधिकारी (डीएम), प्रमंडलीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव-को विधायी समितियों की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। यदि किसी कारणवश कोई अधिकारी बैठक में नहीं आ सकता, तो उसे पूर्व में लिखित रूप से सूचना देनी होगी और अपने स्थान पर उससे अधिकृत और सक्षम किसी अन्य अधिकारी को भेजना होगा, जो विभाग की सभी प्रक्रियाओं और मामलों को पूरी तरह समझता हो। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नया निर्देश केवल उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये नहीं, बल्कि पिछले समय में लंबित रह गए कई महत्वपूर्ण मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु भी है। उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी समितियों के पास पड़े पुराने मामलों को प्राथमिकता दें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा करें। विशेष रूप से लोक लेखा समिति से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि महालेखाकार के प्रतिवेदनों की समीक्षा में हुई धीमी गति को देखते हुए अब प्रत्येक संबंधित विभाग को बैठक की तय तिथि से ठीक एक सप्ताह पहले अपनी कार्रवाई रिपोर्ट की कम से कम तीस (30) प्रतियां सभा सचिवालय को सौंपनी होंगी। इसका मूल उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की तत्काल पहचान और उनका निपटारा सुनिश्चित करना है, जिससे जनता के सामने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत किया जा सके। इन निर्देशों के साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि सभी विभागों को अब से अपनी कार्यवाही को प्रलेखित करने और समय पर सूचना देने की अनिवार्य प्रक्रिया अपनानी होगी। यह कदम प्रशासनिक ढांचों को अधिक सुदृढ़ बनाने और विधायी संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिये उठाया गया है। भविष्य में यदि किसी भी कारणवश कोई अधिकारी बैठक में नहीं आ पाता है, तो उसके स्थान पर भेजे गए अधिकृत प्रतिनिधि को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और उसकी उपस्थिति का प्रमाण पत्र भी सभा सचिवालय को तुरंत प्रदान करना होगा। इस प्रकार, अब बिहार की न्यायिक और विधायी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता, त्वरित कार्यवाही और जवाबदेही की उम्मीद की जा रही है

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विधानमंडल अधिकारियों की उपस्थिति मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत लोक लेखा समिति वित्तीय पारदर्शिता

 

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