मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में 516 करोड़ की 262 परियोजनाओं का शिलान्यास किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में 516 करोड़ रुपये के 262 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए और गोंडा के विकास के लिए आरक्षण नीतियों पर जोर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (6 जून, 2026) को गोंडा जिले में 516 करोड़ रुपये के 262 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरण किए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री मत्य संपदा योजना, मैकनाइजेशन योजना और पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना नामक योजनाएं शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोंडा एक अत्यंत ऊर्जावान जनपद है जहाँ युवा, किसान और महिलाओं में प्रतिभा है। उन्होंने उज्जवल इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि गोंडा ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आजादी के बाद वह विकास जो यहाँ होना चाहिए था वह तुष्टिकरण की भेंट चढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ का विकास भाई-भतीजेबाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और इसका खामियाजा गोंडा को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिल रही है और गोंडा के सैकड़ों युवा सरकारी भर्तियों में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने इंगित किया कि सरकार में कोई भी भर्ती होती है तो वह पात्रता सूची का विश्लेषण प्रथम करते हैं ताकि कोई भेदभाव न हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब निवेश केवल ग Gautam Buddh Nagar, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ तक सीमित नहीं है बल्कि गोंडा जैसे जिलों में भी हो रहा है, जिससे स्थानीय युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और सभी पात्र व्यक्तियों को संभावनाएं मिल रही हैं चाहे वह किसी जाति या सम्प्रदाय से हों जब तक वे पात्रता श्रेणी में आएं। इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री को Swagat किया और दीर्घकालिक विकास के लिए आशावादित जताया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (6 जून, 2026) को गोंडा जिले में 516 करोड़ रुपये के 262 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरण किए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री मत्य संपदा योजना, मैकनाइजेशन योजना और पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना नामक योजनाएं शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोंडा एक अत्यंत ऊर्जावान जनपद है जहाँ युवा, किसान और महिलाओं में प्रतिभा है। उन्होंने उज्जवल इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि गोंडा ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आजादी के बाद वह विकास जो यहाँ होना चाहिए था वह तुष्टिकरण की भेंट चढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ का विकास भाई-भतीजेबाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और इसका खामियाजा गोंडा को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिल रही है और गोंडा के सैकड़ों युवा सरकारी भर्तियों में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने इंगित किया कि सरकार में कोई भी भर्ती होती है तो वह पात्रता सूची का विश्लेषण प्रथम करते हैं ताकि कोई भेदभाव न हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब निवेश केवल ग Gautam Buddh Nagar, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ तक सीमित नहीं है बल्कि गोंडा जैसे जिलों में भी हो रहा है, जिससे स्थानीय युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और सभी पात्र व्यक्तियों को संभावनाएं मिल रही हैं चाहे वह किसी जाति या सम्प्रदाय से हों जब तक वे पात्रता श्रेणी में आएं। इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री को Swagat किया और दीर्घकालिक विकास के लिए आशावादित जताया





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योगी आदित्यनाथ गोंडा विकास परियोजनाएं शिलान्यास उत्तर प्रदेश

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