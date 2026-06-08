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मुख्य मंत्री योगी की टेक होम राशन योजना ने नाटापन घटाया, मॉडल बन गई

स्वास्थ्य एवं पोषण News

मुख्य मंत्री योगी की टेक होम राशन योजना ने नाटापन घटाया, मॉडल बन गई
टेक होम राशननाटापनमुख्यमंत्री योगी
📆08-06-2026 14:25:00
📰Dainik Bhaskar
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उत्तर प्रदेश में टेक होम राशन योजना के जरिए बच्चों का नाटापन 8 प्रतिशत कम हुआ, और राज्य ने पोषण, प्रौद्योगिकी व महिला सशक्तिकरण को एकजुट किया। इस मॉडल ने 1.56 करोड़ लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन पहुंचाया और डिजिटल ट्रैकिंग तथा OTP आधारित सुरक्षा से वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई।

बच्चों में नाटापन में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट, मुख्यमंत्री योगी की टेक होम राशन योजना ने पूरे देश के लिए एक नया आधार बनाया है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के माध्यम से शिशु एवं मातृ पोषण को एक नई ऊर्जा दी है, जिससे न्यूट्रिशन, आधुनिक प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और महिला सशक्तिकरण एक साथ मेल खा रहे हैं। यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा का पात्र बन रही है।\n\nउत्तर प्रदेश ने पहली बार भारत सरकार की आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.

0 मार्गदर्शिका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप रेसिपी आधारित अनुपूरक भोजन व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लागू किया है। वर्तमान में, हर महीने लगभग 1.56 करोड़ लाभार्थियों को सीधे पौष्टिक भोजन वितरित किया जा रहा है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को इस कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।\n\nमुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में यह पहल केवल राशन देने तक सीमित नहीं है; इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य संकेतकों पर भी दिख रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 से 2019-20 के बीच राज्य में बच्चों का नाटापन 39.7 प्रतिशत से घटकर 31.5 प्रतिशत कर गया है। इसी तरह कम वजन और दुबलेपन जैसी समस्याओं में भी गहरा सुधार हुआ है। वितरण में ग़लतियाँ और भ्रष्टाचार रोकने के लिये, सरकार ने पूरी सप्लाई चेन को डिजिटल कर दिया है। उत्पाद पैकेट पर जीपीएस ट्रैकिंग, क्यूआर कोड और OTP आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिससे केवल वॉलेट में OTP स्वीकार होने के बाद ही राशन उपलब्ध होता है।\n\nआरोग्य पोषण, बाल संजीवनी और मानसिक शारीरिक उत्पादों के अलावा, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को संपूर्ण मातृ आहार प्रदान किया जाता है। इसके अक्सर, यह योजना ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन का उत्तम उदाहरण बन चुकी है। उत्पादन और आपूर्ति का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किया जाता है। 4000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं अब इन इकाइयों में रोजगार पाते हुए आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं।\n\nबताई गई घटनाएँ इस प्रगतिशील योजना को औरों के लिए प्रेरक बनाती हैं। यह स्पष्ट है कि टेक होम राशन योजना एक मॉडल बनकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही है, जिसे देशों की नीति निर्माता सीखने के लिए देख रहे हैं

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टेक होम राशन नाटापन मुख्यमंत्री योगी परिवार स्वास्थ्य डिजिटल वितरण

 

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