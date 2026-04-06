मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में दुग्ध प्लांट का लोकार्पण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अप्रैल को आजमगढ़ के मीरिया गांव में एक दुग्ध प्लांट का लोकार्पण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे भाजपा नेता विजय बहादुर पाठक के पैतृक गांव भी जाएंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

आजमगढ़ के मीरिया गांव में 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्योग नीति के तहत स्थापित शेषनाथ सिंह मिल्क एंड आइस फैक्ट्री और श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा, यानी लगभग डेढ़ घंटे तक मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। दुग्ध प्लांट के लोकार्पण के बाद, वे पास में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 15,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे को 'नो-फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस लाइन में डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा संबंधी ब्रीफिंग दी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी ड्यूटी वाले स्थान पर कार्यक्रम से एक घंटे पहले पहुंच जाएं। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया, जिसमें मंच, हेलीपैड, मीडिया गैलरी, दर्शकों के लिए दीर्घा, स्विस कॉटेज और वाहन पार्किंग का जायजा लिया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टैंडी और होर्डिंग लगाए हैं। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को कुर्सी लगाने, पेयजल सहित सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, लालगंज के निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व सांसद संगीता आजाद और पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन सहित कई अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने दुग्ध उत्पादक प्लांट का भी अवलोकन किया।\मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीरिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक के पैतृक गांव कप्तानगंज के बड़सरा खालसा भी जाएंगे। वहां, वे एमएलसी विजय बहादुर पाठक के पिता और जनसंघ के वरिष्ठ नेता रहे राधेश्याम पाठक को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनका निधन 1 मार्च को लखनऊ पीजीआई में हुआ था। उनके अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था। मुख्यमंत्री के बड़सरा खालसा गांव जाने के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर, डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बड़सरा खालसा गांव का दौरा किया। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल के हेलीपैड से बड़सरा खालसा गांव जाएंगे, जहां हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद, वे वहीं से अपने अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे।\कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए सुरक्षा, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा आजमगढ़ जिले के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार होगा और लोगों को उनका लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों में कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है और वे मुख्यमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है।





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