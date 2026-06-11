मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के विकास की मांग की

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के विकास की गाथा सुनाई और केंद्र से ₹18000 करोड़ की मांग की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, 10 प्लग-एंड-प्ले पार्क का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के विकास की गाथा सुनाई और केंद्र से ₹18000 करोड़ की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, 10 प्लग-एंड-प्ले पार्क का आग्रह। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समक्ष बढ़ते बिहार की शाब्दिक झांकी प्रस्तुत की। आंकड़ा और ब्योरा के साथ उन्होंने बिहार के विकास की गाथा सुनाई और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 18000 करोड़ रुपये की मांग की। 10 प्लग-एंड-प्ले पार्क के साथ बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायुयान कनेक्टिविटी का आग्रह किया। निफ्टेम सहित दूसरे कई शैक्षणिक व प्रबंधन संस्थानोंं की स्थापना के लिए विशेष जोर दिया। इसके साथ ही 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, 2030 में हाकी विश्व कप और 2031 में राष्ट्रीय खेलों के आतिथ्य हेतु केंद्र सरकार के विशेष सहयोग की अपेक्षा की। सम्राट ने कहा कि प्रधानमंत्री को आश्वस्त करता हूं कि 'विकसित भारत-2047' की परिकल्पना को साकार करने हेतु समृद्ध बिहार की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। बहरहाल बिहार सरकार ने हर घर नल का जल कार्यक्रम में निवेश करते हुए जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया है। कतिपय कारणों से यह राशि भारत सरकार से नहीं ली जा सकी है। अतः अनुरोध है कि इस मद में व्यय की गई राशि के केंद्रांश रूप में लगभग 13000 करोड़ और वर्तमान में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं हेतु 5000 करोड़ अर्थात् कुल 18000 हजार करोड़ रुपये दिए जाएं। उन्होंने पर्यटन के मानचित्र पर बिहार की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया। यहां की धार्मिक-सांस्कृतिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वायुयान कनेक्टिविटी की सुविधा हेतु सहायता का विशेष अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उद्योग, वाणिज्य एवं सामाजिक-आर्थिक विकास में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाए। भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) के अंतर्गत बिहार को अत्याधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित 10 प्लग-एण्ड-प्ले औद्योगिक पार्क आवंटित किए जाएं। बिहार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब-ट्रापिकल हार्टिकल्चर की स्थापना हो। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कार्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति एवं सहयोग मिले। इसके अतिरिक्त 100 एकड़ भूमि हस्तांतरित किए जाने के उपरांत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलाजी एंटरप्रेन्योरशिप एवं मैनेजमेंट (निफ्टेम) की शीघ्र स्थापना का अनुरोध है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तथा स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हेतु सहयोग मिले। इंटिग्रेटेड स्कीम इन स्कीलिंग आर्किटेक्चर पायलट परियोजना हेतु 750 करोड़, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय हेतु 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता और भागलपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु भी सहयोग प्रदान की जाए.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के विकास की गाथा सुनाई और केंद्र से ₹18000 करोड़ की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, 10 प्लग-एंड-प्ले पार्क का आग्रह। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समक्ष बढ़ते बिहार की शाब्दिक झांकी प्रस्तुत की। आंकड़ा और ब्योरा के साथ उन्होंने बिहार के विकास की गाथा सुनाई और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 18000 करोड़ रुपये की मांग की। 10 प्लग-एंड-प्ले पार्क के साथ बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायुयान कनेक्टिविटी का आग्रह किया। निफ्टेम सहित दूसरे कई शैक्षणिक व प्रबंधन संस्थानोंं की स्थापना के लिए विशेष जोर दिया। इसके साथ ही 2028 में नेशनल यूथ गेम्स, 2030 में हाकी विश्व कप और 2031 में राष्ट्रीय खेलों के आतिथ्य हेतु केंद्र सरकार के विशेष सहयोग की अपेक्षा की। सम्राट ने कहा कि प्रधानमंत्री को आश्वस्त करता हूं कि 'विकसित भारत-2047' की परिकल्पना को साकार करने हेतु समृद्ध बिहार की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। बहरहाल बिहार सरकार ने हर घर नल का जल कार्यक्रम में निवेश करते हुए जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया है। कतिपय कारणों से यह राशि भारत सरकार से नहीं ली जा सकी है। अतः अनुरोध है कि इस मद में व्यय की गई राशि के केंद्रांश रूप में लगभग 13000 करोड़ और वर्तमान में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं हेतु 5000 करोड़ अर्थात् कुल 18000 हजार करोड़ रुपये दिए जाएं। उन्होंने पर्यटन के मानचित्र पर बिहार की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया। यहां की धार्मिक-सांस्कृतिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वायुयान कनेक्टिविटी की सुविधा हेतु सहायता का विशेष अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उद्योग, वाणिज्य एवं सामाजिक-आर्थिक विकास में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाए। भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) के अंतर्गत बिहार को अत्याधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित 10 प्लग-एण्ड-प्ले औद्योगिक पार्क आवंटित किए जाएं। बिहार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब-ट्रापिकल हार्टिकल्चर की स्थापना हो। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड कार्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति एवं सहयोग मिले। इसके अतिरिक्त 100 एकड़ भूमि हस्तांतरित किए जाने के उपरांत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलाजी एंटरप्रेन्योरशिप एवं मैनेजमेंट (निफ्टेम) की शीघ्र स्थापना का अनुरोध है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तथा स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हेतु सहयोग मिले। इंटिग्रेटेड स्कीम इन स्कीलिंग आर्किटेक्चर पायलट परियोजना हेतु 750 करोड़, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय हेतु 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता और भागलपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु भी सहयोग प्रदान की जाए





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Bihar Development Demand Neeti Aayog PM Narendra Modi Request Water Supply Welfare Schemes

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