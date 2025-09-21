Head Topics

मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत कार्यों का जायजा लिया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऊधम सिंह नगर, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों का दौरा किया और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को दिनभर जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे। उन्होंने ऊधम सिंह नगर जिले में आम जनता से बातचीत की और उसके बाद सीधे चमोली पहुंचकर आपदा पीड़ितों का दुःख-दर्द बांटा। यही नहीं, रुद्रप्रयाग जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। देर शाम को देहरादून लौटकर उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को विभिन्न मामलों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी शनिवार को पूरे दिन लोगों के बीच रहे। सुबह

नौ बजे उन्होंने ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद, मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित नंदानगर क्षेत्र के लिए उड़ान भरी। नंदानगर में उन्होंने आपदा पीड़ितों के बीच जाकर उनके दुःख-दर्द को साझा किया। उन्होंने पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान करने के साथ-साथ जीवन को बेहतर बनाने में सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद करेगी। राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यो में तेजी से जुटी है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री धामी ने चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। फिर उन्होंने रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। रुदप्रयाग से लौटते समय मुख्यमंत्री ने श्रीनगर के पास मां धारी देवी के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की कुशलता की कामना की। शाम को देहरादून लौटने पर उन्होंने अपने आवास पर भाजपा नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों को जनता की समस्याओं का निवारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करने और भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि आपदा पीड़ितों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में वापस लाया जाए।\मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाएं और उनकी जरूरतों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रभावित लोगों को उचित चिकित्सा सहायता मिले। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से पुनर्निर्माण के कार्य अधिक प्रभावी और टिकाऊ होंगे। सरकार का मानना है कि पुनर्निर्माण के कार्य स्थानीय लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए सरकार विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम चलाएगी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगी।\मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों और पुनर्वास प्रयासों के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस कठिन समय में सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करती है और उन्हें हर संभव समर्थन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की कि वे आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों को हमारी सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पीड़ितों को भोजन, आश्रय और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और जनता मिलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए काम करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड जल्द ही आपदा से उबर जाएगा और विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की नियमित रूप से निगरानी करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य पारदर्शिता के साथ किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए भी काम कर रही है। इसके लिए सरकार विभिन्न आपदा प्रबंधन योजनाएं बना रही है और उन्हें लागू कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को एक आपदा प्रतिरोधी राज्य बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगी कि वे जल्द ही सामान्य जीवन में वापस आएं

