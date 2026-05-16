मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया: खेल और विकास का नया युग

गोरखपुर के ताल नदोर में 393 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में खेल बुनियादी ढांचे और रोजगार के नए अवसरों पर जोर दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ताल नदोर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एक विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत लगभग 393 करोड़ रुपये है, जो न केवल खेल प्रेमियों के लिए एक वरदान साबित होगी, बल्कि पूर्वांचल की खेल संस्कृति को एक नई पहचान प्रदान करेगी। गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग के किनारे 46 एकड़ के विस्तृत क्षेत्रफल में बनने वाले इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 30 हजार होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि स्टेडियम के निकट ही 60 एकड़ भूमि पर एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया जाएगा, जहाँ क्रिकेट के साथ-साथ हॉकी और विभिन्न इनडोर एवं आउटडोर खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना के लिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और प्रमुख तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से 100 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया। इस विकास परियोजना का प्रभाव केवल खेलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि जब इस स्तर का बुनियादी ढांचा तैयार होगा, तो उसके चारों ओर होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और बाजारों की एक नई श्रृंखला विकसित होगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र का समग्र आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा। ताल नदोर क्षेत्र के इतिहास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मात्र पांच वर्ष पहले तक यह भूमि बंजर, उपेक्षित और भू-माफियाओं के कब्जे में थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस भूमि को कब्जामुक्त कराकर इसे जनहित और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए समर्पित कर दिया है। इसी विजन के तहत यहाँ एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है, जिससे यह क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में भी उभरेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था और सुशासन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब माफियामुक्त, गुंडामुक्त और दंगामुक्त राज्य बन चुका है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले सत्ता का उपयोग केवल परिवार के स्वार्थ और अराजकता फैलाने के लिए किया जाता था, जबकि वर्तमान डबल इंजन सरकार आम जनमानस के कल्याण और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वैश्विक स्तर पर जब कई देश पेट्रोलियम संकट से जूझ रहे हैं, तब भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और पेट्रोलियम मंत्री के प्रबंधन से देशवासियों को निरंतर ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। यह स्थिरता ही देश और राज्य की प्रगति का आधार है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और उनके उज्जवल भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दे रही है। अब तक 534 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरियों से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने घोषणा की कि 500 और नई भर्तियां निकाली गई हैं, जिससे ओलंपिक, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने विशिष्ट उदाहरण देते हुए बताया कि ललित उपाध्याय, दीप्ति शर्मा, पारुल चौधरी और अर्जुन देशवाल जैसे खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, विजय कुमार यादव, दिव्या काकरान, अर्जुन सिंह और अन्य खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, जिला युवा कल्याण अधिकारी और खंड विकास अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर तैनात किया गया है, ताकि वे समाज के लिए प्रेरणा बन सकें.

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