मुख्यमंत्री विजय ने मेकेदातु बांध विवाद पर उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, कानूनी उपाय तेज करने का आदेश

कावेरी नदी पर कीमती पानी के वैकल्पिक प्रबंधन हेतु मेकेदातु बांध परियोजना के विरोध पर मुख्यमंत्री सी. जॉसेफ विजय द्वारा अधिकारियों को कानूनी कार्यवाही तेज करने के निर्देश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद की नवीनतम स्थिति का विश्लेषण।

मेकेदातु बांध विवाद एक बार फिर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तीव्र तनाव का केन्द्र बन गया है। कावेरी नदी पर बहस के बीच, कर्नाटक ने अपनी मेकेदातु बांध परियोजना के लिए भूमि पूजन के कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके चलते तमिलनाडु सरकार ने पहले भी कई बार इस परियोजना के विरोध की आवाज़ उठाई है। सोमवार को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.

जॉसेफ विजय ने इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया और अधिकारियों से कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य कावेरी जल विवाद से जुड़ी सभी कानूनी पहलुओं की गहन समीक्षा करना था। बैठक के दौरान, अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों और नवीनतम फैसलों की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि इस मामले में तकनीकी और कानूनी निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के विशेषज्ञों के पास है। इस घटनाक्रम के मद्देनजर, मुख्यमंत्री विजय ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु के अधिकारों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी कदमों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार कावेरी नदी में मेकेदातु बांध के अंदर एक बैलेंसिंग रिज़र्वायर बनाने की योजना बना रही है। उनका दावा है कि यह परियोजना बेंगलुरु समेत कई क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ बिजली उत्पादन में भी योगदान देगी। इसके विपरीत, निचले तटीय राज्य तमिलनाडु का तर्क है कि यदि यह परियोजना लागू होती है तो राज्य को मिलने वाले पानी की मात्रा घट सकती है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र पर गहरा असर पड़ेगा और लाखों किसानों के जीवनयापन पर जोखिम उत्पन्न होगा। बैठक में तमिलनाडु के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने कानूनी रणनीति और आगे की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की। इस तरह की बैठकें यह दर्शाती हैं कि पीएमके और मुख्यमंत्री के बीच यह मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं और सरकारी अधिकारियों को इस तात्कालिक मुद्दे को निवारण के लिए कितनी गति से कार्य करना पड़ेगा। यदि कर्नाटक ने योजना को आगे बढ़ाया, तो यह दोनों राज्यों के बीच की राजनीति को और भी जटिल बना सकता है। तमिलनाडु के किसानों और उनके समर्थकों ने पहले भी इस परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है, मानते हुए कि इससे नदी के पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। कर्नाटक सरकार का विश्वास है कि बांध क्षेत्र के पूंजीकरण के बाद पानी का सही संतुलन बनाए रखा जा सकेगा। लेकिन कावेरी नदी के पारावरा में इस वादे पर विवाद बना हुआ है। यह विवाद भारत के राज्यों के बीच जल संसाधन विवादों की एक लंबी सूची में एक नया अध्याय जोड़ता है, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण क्षेत्रीय संतुलन और पावर उत्पादन के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। मुख्यधारा के माध्यमों के मुताबिक, दोनों पक्षों ने अब तक एक ऐसा समाधान ढूंढ़ा नहीं है जो दोनों राज्यों के हितों को पर्याप्त रूप से संतुष्ट करे। इसलिए, स्थिति पर निरंतर निगरानी और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है





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