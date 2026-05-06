मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुरहानपुर में उद्योगपतियों के साथ संवाद किया, कपास पर ड्यूटी खत्म करने का प्रयास

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुरहानपुर में उद्योगपतियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास करने का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों की तुलना फिनिक्स पक्षी से की, जो मरने के बाद फिर जिंदा होकर ऊंची उड़ान भरता है। उन्होंने कहा कि भारत के उद्योगपति भी संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हुए नई उड़ान भरते हैं।
बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुरहानपुर में उद्योगपति यों के साथ संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में उद्योगपति यों के साथ खड़ी है। उन्होंने कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास करने का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपति यों की तुलना फिनिक्स पक्षी से की, जो मरने के बाद फिर जिंदा होकर ऊंची उड़ान भरता है। उन्होंने कहा कि भारत के उद्योगपति भी संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हुए नई उड़ान भरते हैं। यह उड़ान अब और ऊंची होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने इंडिया से भारत बनने की ऊंची छलांग लगाई है। विश्व के सामने भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग उद्यमिता, स्वावलंबिता और रोजगारपरक जीवन पद्धति के आधार पर चलते हैं। यह सब फिनिक्स पक्षी की तरह है, जो कभी मरता नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए दिन-रात काम कर रही है। 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जो जिला स्तर तक आएगा। भविष्य में निमाड़ इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली को लेकर विभागों के बीच तालमेल चल रहा है। कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारियों के लिए नया पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर विकास का द्वार है। जिला भले ही छोटा हो, लेकिन लोग बड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार पर भी महत्व दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 200 से ज्यादा विधायक बने हैं, ऐसे में विधायकों के माध्यम से 9 मई को सरकार बनते आप और हम देखेंगे.
बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुरहानपुर में उद्योगपतियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास करने का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों की तुलना फिनिक्स पक्षी से की, जो मरने के बाद फिर जिंदा होकर ऊंची उड़ान भरता है। उन्होंने कहा कि भारत के उद्योगपति भी संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हुए नई उड़ान भरते हैं। यह उड़ान अब और ऊंची होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने इंडिया से भारत बनने की ऊंची छलांग लगाई है। विश्व के सामने भारत आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग उद्यमिता, स्वावलंबिता और रोजगारपरक जीवन पद्धति के आधार पर चलते हैं। यह सब फिनिक्स पक्षी की तरह है, जो कभी मरता नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए दिन-रात काम कर रही है। 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जो जिला स्तर तक आएगा। भविष्य में निमाड़ इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली को लेकर विभागों के बीच तालमेल चल रहा है। कपास पर लगने वाली ड्यूटी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारियों के लिए नया पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर विकास का द्वार है। जिला भले ही छोटा हो, लेकिन लोग बड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार पर भी महत्व दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 200 से ज्यादा विधायक बने हैं, ऐसे में विधायकों के माध्यम से 9 मई को सरकार बनते आप और हम देखेंगे
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