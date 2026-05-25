मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पूर्णिया सहयोग शिविर में शामिल होने की संभावना

पूर्णिया में 2 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शामिल होने की संभावना है। प्रभारी जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का पूर्णिया जिले में भ्रमण कार्यक्रम की संभावना है और वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को विभाग द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां बेहतर ढंग से संबंधित सहयोग शिविर स्थल पर करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सहयोग शिविर के पूर्व एक जून तक संबंधित पंचायतों के लोगों से प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुकूल निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पूर्णिया में 2 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शामिल होने की संभावना है। प्रभारी जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का पूर्णिया जिले में भ्रमण कार्यक्रम की संभावना है और वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को विभाग द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां बेहतर ढंग से संबंधित सहयोग शिविर स्थल पर करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सहयोग शिविर के पूर्व एक जून तक संबंधित पंचायतों के लोगों से प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुकूल निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
पूर्णिया में 2 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शामिल होने की संभावना है। प्रभारी जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का पूर्णिया जिले में भ्रमण कार्यक्रम की संभावना है और वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को विभाग द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां बेहतर ढंग से संबंधित सहयोग शिविर स्थल पर करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सहयोग शिविर के पूर्व एक जून तक संबंधित पंचायतों के लोगों से प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुकूल निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
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