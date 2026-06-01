मुजफферनगर: बड़े भाई ने फोन पर युवक से बात करने पर बहन की गर्दन काटकर हत्या कर दी

मुजफferनगर के शाहपुर में एक युवत Alice को अपनी बहन की गर्दन काटकर हत्या करने वाला बड़ा भाई आमिर, वादे पर हysters के कारण नाराज होकर अपराध किया। मां के सामने फोन बातचीत देखकर गुस्सा खड़ा होने पर हत्या की। पुलिस ने मुकाम पर जांच शुरू कर दी और तीन टीमें लगाई हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने साक्ष्य इकट्ठा किए। हत्यारी के मोबाइल भी कब्जे में लिया गया। अभी तक एक युवक की संलिप्ता सामने आई है।

मुजफферनगर जिले के शाहपुर तहसील के आदमपुर गांव में एक दुःखद घटना घटित हुई। एक बड़े भाई ने अपनी 20 वर्षीय बहन अदीबा को अपनी गर्दन काटकर हत्या कर दिया। घटना के पीछे का कारण यह साफ होता है कि बहन किसी युवक से फोन पर बात कर रही थी, जिससे बड़े भाई आमिर का गुस्सा खड़ा हो गया। शनिवार शाम को अदीबा कहीं चली गई थी, जिसके लिए तलाश जारी थी। रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे अदीबा अपनी मां नसीमा के पास आंगन में पहुंची। मां-बेटी बैठकर बातें कर रही थीं, तभी आमिर पहुंचा। उसने बहन के फोन पर युवक से बातचीत के कारण नाराजगी जताई। दोनों के बीच बहस शुरू हुई। बहस के दौरान आमिर ने बहन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और वहां छुरे से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। बेटी की लहूलुहान हालत देखकर मां ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गांव में भीड़ एकत्र हो गई। आरोपित आमिर ने छुरा छोड़कर फिर भागे। शूरमाही में पुलिस की टीमें तैनात की गई। मुकाम पर जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई। शाहपुर थानाध्यक्ष गजेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मुकाम पर पहुंचे। हत्यारी के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा और एसपी Akshay Mahāḍik ने मुकाम की छानबीन की। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने रक्त के नमूनों और अन्य साक्ष्यों को संग्रह किया। पुलिस ने हत्यारी के मोबाइल फोन को भी कब्जे में लिया है। इसकी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। पूछताछ से पता चला कि अदीबा पहले भी घर से चली गई थी और किसी युवक से फोन पर बात करती थी, जिसे उनके भाई ने पहले भी पकड़ा था। उन्होंने तो उसे समझाया था, लेकिन बहन अपने दादा के Ghर पर रहती थीं, यानी परिवार से दूर। इस घटना के बाद आदमपुर और पलड़ी गांव में अफरातफरी मच गई है। पुलिस कह रही है कि अभी तक सिर्फ एक युवक की संलिप्ता सामने आई है। यदि अन्य को भी संलिप्ता मिले तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। आमिर को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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