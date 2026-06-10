मुजफ्फरपुर के श्मशान घाट में 'अप्पन पाठशाला' चलाने वाले सुमित सर

सुमित कुमार ने श्मशान में फल और पैसे चुनने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।

मुजफ्फरपुर के श्मशान घाट में जलती चिताओं के बीच ' अप्पन पाठशाला ' चलाने वाले सुमित कुमार ने गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है। बिहार में जब भी अनोखे अंदाज में पढ़ाने और समाज को बदलने वाले शिक्षकों की बात होती है, तो पटना के खान सर और रौशन सर का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। लेकिन इन दिनों मुजफ्फरपुर के सुमित सर की चर्चा हर तरफ हो रही है, जिनका जज्बा देखने के बाद लोग बड़े-बड़े दिग्गजों को भूल जा रहे हैं। सुमित सर किसी आलीशान कोचिंग या बंद कमरे में नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम श्मशान घाट में जलती चिताओं के बीच ' अप्पन पाठशाला ' चलाते हैं। वो यहां रहने वाले लगभग 130 गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने का अद्भुत काम कर रहे हैं.

मुजफ्फरपुर के श्मशान घाट में जलती चिताओं के बीच 'अप्पन पाठशाला' चलाने वाले सुमित कुमार ने गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है। बिहार में जब भी अनोखे अंदाज में पढ़ाने और समाज को बदलने वाले शिक्षकों की बात होती है, तो पटना के खान सर और रौशन सर का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। लेकिन इन दिनों मुजफ्फरपुर के सुमित सर की चर्चा हर तरफ हो रही है, जिनका जज्बा देखने के बाद लोग बड़े-बड़े दिग्गजों को भूल जा रहे हैं। सुमित सर किसी आलीशान कोचिंग या बंद कमरे में नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम श्मशान घाट में जलती चिताओं के बीच 'अप्पन पाठशाला' चलाते हैं। वो यहां रहने वाले लगभग 130 गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने का अद्भुत काम कर रहे हैं





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