मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद जलजमाव, शहर में लगा जाम, जनजीवन अस्त-व्यस्त

मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद शहर में जलजमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए, जबकि सड़कों पर जाम के कारण आवाजाही बाधित हुई।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । Muzaffarpur News: शुक्रवार को दोपहर में हुई भारी बारिश के बाद शहर में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। शहर के विभिन्न इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गली-मोहल्लों में पानी भरने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, और निचले इलाके टापू में तब्दील हो गए। वार्ड 32, 33 और 34 में जलजमाव के कारण लोग घरों में कैद हो गए। सदर अस्पताल परिसर में भी बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे मरीजों और चिकित्सकों को

आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आमगोला, स्टेशन रोड, बनारस बैंक चौक, रामबाग रोड, पक्की सराय रोड, चक्कर रोड, धर्मशाला चौक के पास मोतीझील जलजमाव से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। स्टेशन रोड में बारिश का पानी जमा होने से रेल यात्रियों को भारी परेशानी हुई, जिसके कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं, सदर अस्पताल परिसर में पानी जमा होने से मरीजों एवं चिकित्सकों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। बारिश के कारण सिकंदरपुर स्टेडियम में पानी जमा हो गया, जिसके चलते वहां चल रही खेलकूद प्रतियोगिताएं बाधित हुईं और उन्हें स्थगित करना पड़ा। धर्मशाला चौक के पास मोतीझील के कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी भरने के कारण कई दुकानें बंद हो गईं और उन्हें अपनी संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। कुछ घंटों बाद स्टेशन रोड एवं आम गोला रोड से बारिश का पानी निकल गया, लेकिन रामबाग रोड और पक्की सराय रोड में जमा पानी अब तक नहीं निकल पाया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बरकरार हैं। मोतीझील में वर्षा के पानी में बच्चे मस्ती करते नजर आए, हालांकि इस जलजमाव ने लोगों के लिए कई परेशानियां भी खड़ी कर दी हैं।\शहर के सीमावर्ती इलाकों में भी जलजमाव की समस्या देखी गई। जीरो माइल चौक से अहियापुर चौक तक जर्जर सड़क पर जलजमाव के कारण कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हुए। पहले से ही जलजमाव से ग्रसित गोबरसही-डूमरी रोड तालाब में तब्दील हो गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर जलजमाव और खराब सड़कों के कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी हुई और कई जगहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय प्रशासन ने जलजमाव से निपटने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भारी बारिश के कारण स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। जलजमाव के कारण शहर में यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लगा।\मुजफ्फरपुर शहर में बारिश के बाद विभिन्न इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन रोड, मोतीझील, सदर अस्पताल, बैरिया गोलंबर, जीरोमाइल गोलंबर, आखाड़ाघाट रोड समेत अन्य जगहों पर आवाजाही करने वाले लोग एक-दो घंटे तक जाम में फंसे रहे। मुख्य मार्गों से निकलने वाली गलियां भी लोगों की भीड़भाड़ के कारण जाम हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। छोटे वाहन चालक पहले निकलने की होड़ में जाम में फंसे रहे, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। बैरिया बस स्टैंड से लेकर बीबीगंज पुल तक जाम की स्थिति रही, जबकि सदर अस्पताल मोड़ से लेकर स्टेशन तक और मोतीझील फ्लाईओवर के नीचे तक भी जाम लगा रहा। जीरोमाइल गोलंबर पर चौतरफा जाम की स्थिति रही, साथ ही साधुगाछी मोड़ से सिकंदरपुर सुधा डेयरी तक भी जाम लगा रहा। लक्ष्मी चौक से ब्रह्मपुरा थाना तक जाम के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हुईं। ट्रैफिक पुलिस जाम को नियंत्रित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जाम की स्थिति से निपटना मुश्किल हो गया था। एसकेएमसीएच फ्लाईओवर के नीचे मोड़ पर बड़े ट्रक और बस फंसे रहने के कारण दिनभर वाहन रेंगते रहे, जिससे एसकेएमसीएच के साथ-साथ शहर में आवाजाही करने वाले लोगों को गली-मोहल्लों से होकर गुजरना पड़ा। जाम के कारण स्कूल के बच्चे भी देर से अपने घरों को पहुंचे, जिससे अभिभावकों को भी चिंता हुई। शहर में जलजमाव और जाम की समस्या ने लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे स्थानीय प्रशासन को जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने की आवश्यकता है





मुजफ्फरपुर बारिश जलजमाव जाम बाढ़

