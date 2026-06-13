मुजफ्फरपुर के भाइयों ने रचा इतिहास: एक बने लेफ्टिनेंट, तो दूसरे ने पाया IIT में स्थान

मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के दो भाइयों ने अपनी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है। बड़े भाई आदित्य थल सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं, जबकि छोटे भाई आदर्श ने IIT में स्थान पाया। आदित्य ने तीसरे प्रयास में NDA परीक्षा क्रैक की और सेल्फ स्टडी से तैयारी की। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।

मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के दो भाइयों ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बड़े भाई आदित्य थल सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं, जबकि छोटे भाई आदर्श ने आईआईटी में सफलता हासिल की है। आदित्य ने तीसरे प्रयास में एनडीए परीक्षा पास की और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। पासिंग आउट परेड के दौरान उनके माता-पिता ने उनके कंधे पर रैंक लगाया, जो परिवार के लिए गर्व का क्षण था। आदित्य ने बताया कि उन्होंने 2017 में बिहार बोर्ड से 90 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक पास की और फिर एलएस कॉलेज से साइंस संकाय में 12वीं में 89 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की पढ़ाई शुरू की। 12वीं के बाद से ही वे एनडीए की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन 2020 और 2021 में उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि, माता-पिता के प्रोत्साहन और आत्मविश्वास ने उन्हें हार नहीं मानने दी और 2022 में उन्होंने एनडीए परीक्षा पास कर ली। आदित्य ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दिया है। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयास और सही रणनीति से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने एनडीए की तैयारी के टिप्स भी साझा किए। उनके अनुसार, 12वीं के पाठ्यक्रम पर अच्छी पकड़ होना जरूरी है, साथ ही सामान्य अध्ययन और देश-दुनिया की घटनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। वे यूट्यूब का भी उपयोग करते थे। लिखित परीक्षा के बाद एसएसबी में लीडरशिप क्वालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स परखे जाते हैं, इसलिए ग्रुप डिस्कशन का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक फिटनेस और आउटडोर गेम्स पर भी फोकस जरूरी है, जो सेना में समर्पण को दर्शाता है। आदित्य के पिता संजय कुमार चौधरी एक दवा कंपनी में मैनेजर हैं, जबकि मां रूबी कुमारी गृहिणी हैं। परिवार मुजफ्फरपुर शहर के भगवानपुर सब्जी मंडी के पास रहता है। छोटे भाई आदर्श कुमार ने भी आईआईटी में सफलता पाकर परिवार का नाम रोशन किया है। दोनों भाइयों की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा में की गई सेल्फ स्टडी और परिवार के सहयोग से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आदित्य ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो असफलताएं भी उसे रोक नहीं सकतीं। उनकी यह प्रेरक कहानी आने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल है.

मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के दो भाइयों ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बड़े भाई आदित्य थल सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं, जबकि छोटे भाई आदर्श ने आईआईटी में सफलता हासिल की है। आदित्य ने तीसरे प्रयास में एनडीए परीक्षा पास की और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। पासिंग आउट परेड के दौरान उनके माता-पिता ने उनके कंधे पर रैंक लगाया, जो परिवार के लिए गर्व का क्षण था। आदित्य ने बताया कि उन्होंने 2017 में बिहार बोर्ड से 90 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक पास की और फिर एलएस कॉलेज से साइंस संकाय में 12वीं में 89 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की पढ़ाई शुरू की। 12वीं के बाद से ही वे एनडीए की तैयारी में जुट गए थे, लेकिन 2020 और 2021 में उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि, माता-पिता के प्रोत्साहन और आत्मविश्वास ने उन्हें हार नहीं मानने दी और 2022 में उन्होंने एनडीए परीक्षा पास कर ली। आदित्य ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दिया है। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयास और सही रणनीति से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने एनडीए की तैयारी के टिप्स भी साझा किए। उनके अनुसार, 12वीं के पाठ्यक्रम पर अच्छी पकड़ होना जरूरी है, साथ ही सामान्य अध्ययन और देश-दुनिया की घटनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। वे यूट्यूब का भी उपयोग करते थे। लिखित परीक्षा के बाद एसएसबी में लीडरशिप क्वालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स परखे जाते हैं, इसलिए ग्रुप डिस्कशन का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक फिटनेस और आउटडोर गेम्स पर भी फोकस जरूरी है, जो सेना में समर्पण को दर्शाता है। आदित्य के पिता संजय कुमार चौधरी एक दवा कंपनी में मैनेजर हैं, जबकि मां रूबी कुमारी गृहिणी हैं। परिवार मुजफ्फरपुर शहर के भगवानपुर सब्जी मंडी के पास रहता है। छोटे भाई आदर्श कुमार ने भी आईआईटी में सफलता पाकर परिवार का नाम रोशन किया है। दोनों भाइयों की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा में की गई सेल्फ स्टडी और परिवार के सहयोग से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आदित्य ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो असफलताएं भी उसे रोक नहीं सकतीं। उनकी यह प्रेरक कहानी आने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल है





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