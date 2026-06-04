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मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग, आईसीयू में 10 मरीजों की मौत, 25 से अधिक झुलसे

घटना-प्रभाव News

मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग, आईसीयू में 10 मरीजों की मौत, 25 से अधिक झुलसे
मुजफ्फरपुरप्रसाद हॉस्पिटलआग
📆04-06-2026 01:16:00
📰NBT Hindi News
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बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में देर रात भीषण आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई और 25 से अधिक मरीज गंभीर रूप से झुलस गए।आग की वजह शुरू में बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से तकनीकी जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी।दमकल विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाने के बाद सभी झुलसे हुए मरीजों को शहर के अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया।जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें मौके पहुंची और जांच का आदेश दिया गया।पत्रकार सुनील पाण्डेय की रिपोर्ट में इन सब की जानकारी दी गई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित प्रसिद्ध प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू (महामरी की देखभाल की इकाई) में अक्टूबर की एक देर रात अचानक भीषण आग लग गई।आग की लपटें इतनी तेज और भयानक थीं कि वे देखते ही देखते आईसीयू की पूरी इकाई को अपनी चपेट में ले लीं।इस दर्दनाक हादसे के दौरान अस्पताल में भर्ती कई मरीज सीधे तौर पर प्रभावित हुए।शुरुआती सूचनाओं के अनुसार, हादसे में 10 मरीजों की जान चली गई है, जबकि 25 से अधिक मरीज गंभीर रूप से झुलस गए हैं।मृत्यु संख्या पर अभी प्रशासन की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल सा चा गया। अस्पताल परिसर में अचानक भड़की इस आग का कारण शुरुआती तौर पर बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह क्या थी, यह पूरी तरह से विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही साफ हो सकेगा।प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक, आईसीयू से धुआं और लपटें उठते ही पूरे अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे।अस्पताल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत खिड़कियां तोड़कर मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया।घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दल-बल के साथ प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचे।अधिकारियों ने खुद मौके पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया।इस दौरान झुलसे हुए सभी मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए शहर के विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले अभागे मरीजों और गंभीर रूप से घायलों की शिनाख्त की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा की जा रही है।इसके साथ ही, अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की टीमें आईसीयू के भीतर हुए कुल माल-जाल के नुकसान का सटीक आकलन करने में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट का अनुसार, इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने पूरे जिले में अस्पतालों की सुरक्षा और दूरगामी सुविधाओं की जांच के आदेश दिए हैं।कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई और ऐसे हादसों से बचने के लिए नीतिगत सुधार की मांग की है। सुनील पाण्डेय नवभारत टाइम्स (डिजिटल) में सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं और इस खबर का विस्तृत कवरेज किया है।वे राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा इलाके में स्थित प्रसिद्ध प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू (महामरी की देखभाल की इकाई) में अक्टूबर की एक देर रात अचानक भीषण आग लग गई।आग की लपटें इतनी तेज और भयानक थीं कि वे देखते ही देखते आईसीयू की पूरी इकाई को अपनी चपेट में ले लीं।इस दर्दनाक हादसे के दौरान अस्पताल में भर्ती कई मरीज सीधे तौर पर प्रभावित हुए।शुरुआती सूचनाओं के अनुसार, हादसे में 10 मरीजों की जान चली गई है, जबकि 25 से अधिक मरीज गंभीर रूप से झुलस गए हैं।मृत्यु संख्या पर अभी प्रशासन की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल सा चा गया। अस्पताल परिसर में अचानक भड़की इस आग का कारण शुरुआती तौर पर बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह क्या थी, यह पूरी तरह से विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही साफ हो सकेगा।प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक, आईसीयू से धुआं और लपटें उठते ही पूरे अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे।अस्पताल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत खिड़कियां तोड़कर मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू किया।घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दल-बल के साथ प्रसाद हॉस्पिटल पहुंचे।अधिकारियों ने खुद मौके पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया।इस दौरान झुलसे हुए सभी मरीजों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए शहर के विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले अभागे मरीजों और गंभीर रूप से घायलों की शिनाख्त की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा की जा रही है।इसके साथ ही, अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की टीमें आईसीयू के भीतर हुए कुल माल-जाल के नुकसान का सटीक आकलन करने में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट का अनुसार, इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने पूरे जिले में अस्पतालों की सुरक्षा और दूरगामी सुविधाओं की जांच के आदेश दिए हैं।कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताई और ऐसे हादसों से बचने के लिए नीतिगत सुधार की मांग की है।सुनील पाण्डेय नवभारत टाइम्स (डिजिटल) में सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं और इस खबर का विस्तृत कवरेज किया है।वे राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं

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मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल आग आईसीयू मरीजों की मौत बिजली शॉर्ट सर्किट दमकल सपॉट्स कार्रवाई सुनील पाण्डेय

 

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