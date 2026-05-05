मुजफ्फरपुर में ट्रेनों की देरी से यात्रियों की परेशानी

मुजफ्फरपुर में ट्रेनों की लगातार देरी से यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष और नियमित ट्रेनों दोनों में देरी हो रही है, जिससे यात्रियों की यात्रा योजनाएं बाधित हो रही हैं और उन्हें स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

मुजफ्फरपुर में ट्रेनों की लगातार हो रही देरी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष ट्रेनों के साथ-साथ नियमित चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें भी कई घंटों की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। यह स्थिति खासकर कानपुर के बाद और भी गंभीर हो जाती है, जहां कई ट्रेनों को डायवर्जन के कारण अतिरिक्त समय लगता है। रेल अधिकारी देरी की सटीक जानकारी देने से कतरा रहे हैं, जिससे यात्रियों में और भी अधिक निराशा है। सबसे बुरी हालत विशेष ट्रेनों की है, जो अपनी निर्धारित समय सारणी से काफी पीछे चल रही हैं। अमृतसर से जयनगर जाने वाली 04652 हमसफर एक्सप्रेस तो 18 घंटे की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों की यात्रा योजना पूरी तरह से बाधित हो गई है। मुजफ्फरपुर -योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन भी चार घंटे की देरी से रवाना हुई, जिसके कारण यह अपने गंतव्य पर लगभग 10 घंटे की देरी से पहुंची। यात्रियों को इस देरी के कारण स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनके भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। 02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल ट्रेन नौ घंटे की देरी से चली, जबकि 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन लगभग 12 घंटे की देरी से रवाना हुई। इन ट्रेनों की देरी से यात्रियों के कामकाज और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रमुख ट्रेनों में शामिल 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी साढ़े तीन से चार घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। डाउन वैशाली एक्सप्रेस भी सवा दो घंटे की देरी से आई, जिससे यात्रियों की परेशानी कम नहीं हुई। स्टेशन पर फंसे यात्रियों का कहना है कि उन्हें ट्रेनों के समय के बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। कई यात्रियों ने रेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और समय पर ट्रेनों के संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है। यात्रियों ने यह भी कहा कि उन्हें देरी के कारण भोजन और पानी की व्यवस्था करने में भी परेशानी हो रही है। रेल अधिकारियों को चाहिए कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें और ट्रेनों के समय पर चलने के लिए उचित कदम उठाएं। देरी से यात्रियों को हो रही परेशानी को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही, ट्रेनों के समय के बारे में यात्रियों को सही और समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति न हो और ट्रेनों का संचालन समय पर हो सके। यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल प्रशासन को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए रेल अधिकारियों को यात्रियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रेनों की देरी से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए, रेल प्रशासन को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए.

मुजफ्फरपुर में ट्रेनों की लगातार हो रही देरी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेष ट्रेनों के साथ-साथ नियमित चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें भी कई घंटों की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। यह स्थिति खासकर कानपुर के बाद और भी गंभीर हो जाती है, जहां कई ट्रेनों को डायवर्जन के कारण अतिरिक्त समय लगता है। रेल अधिकारी देरी की सटीक जानकारी देने से कतरा रहे हैं, जिससे यात्रियों में और भी अधिक निराशा है। सबसे बुरी हालत विशेष ट्रेनों की है, जो अपनी निर्धारित समय सारणी से काफी पीछे चल रही हैं। अमृतसर से जयनगर जाने वाली 04652 हमसफर एक्सप्रेस तो 18 घंटे की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों की यात्रा योजना पूरी तरह से बाधित हो गई है। मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन भी चार घंटे की देरी से रवाना हुई, जिसके कारण यह अपने गंतव्य पर लगभग 10 घंटे की देरी से पहुंची। यात्रियों को इस देरी के कारण स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनके भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। 02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल ट्रेन नौ घंटे की देरी से चली, जबकि 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन लगभग 12 घंटे की देरी से रवाना हुई। इन ट्रेनों की देरी से यात्रियों के कामकाज और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। प्रमुख ट्रेनों में शामिल 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी साढ़े तीन से चार घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। डाउन वैशाली एक्सप्रेस भी सवा दो घंटे की देरी से आई, जिससे यात्रियों की परेशानी कम नहीं हुई। स्टेशन पर फंसे यात्रियों का कहना है कि उन्हें ट्रेनों के समय के बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। कई यात्रियों ने रेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और समय पर ट्रेनों के संचालन सुनिश्चित करने की मांग की है। यात्रियों ने यह भी कहा कि उन्हें देरी के कारण भोजन और पानी की व्यवस्था करने में भी परेशानी हो रही है। रेल अधिकारियों को चाहिए कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें और ट्रेनों के समय पर चलने के लिए उचित कदम उठाएं। देरी से यात्रियों को हो रही परेशानी को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही, ट्रेनों के समय के बारे में यात्रियों को सही और समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति न हो और ट्रेनों का संचालन समय पर हो सके। यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल प्रशासन को हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए रेल अधिकारियों को यात्रियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रेनों की देरी से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए, रेल प्रशासन को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए





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