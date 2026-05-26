पोलिस ने एक लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर ज्वेलरी बरामद करते हुए धोखाधड़ी रिंग का पर्दाफाश किया।

मुजफ़रनगर के छपार थाना क्षेत्र में आज एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने कई परिवारों के दिलों को आहत कर दिया है। पुलिस के अनुसार, एक लुटेरी दुल्हन सोनाक्षी ने अपने एनार को शादी के अगले ही दिन ससुराल से लाखों रुपये की ज्वेलरी साथ ले जाकर गायब हो गई। उसी दिन, उसके मां कामिनी और बिचौलिया महिला आशा को गिरफ्तार किया गया और चोरी की गई ज्वेलरी बरामद कर ली गई। साक्षात्कार में पुलिस सूत्र ने बताया कि यह अपराध एक बेधड़क गिरोह के कदमों का नतीजा है, जो परिवारों को धोखा देकर उनके बेटे की शादी के अवसर पर दुल्हन को लूटता है। इसके बाद, पुलिस ने इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश शुरू कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। रहस्यवादी रविंद्र और उसके परिवार का मामला माहौल के अनुसार बदनाम हो चुका है। मंगर्राम ने दुवों का दावे करते हुए पार्टी क्लब में एक महिला को शादी के प्रस्ताव से आश्चर्यचकित कर दिया था, जो बाद में 10 मई को हरिद्वार के एक मैरिज होम में आयोजित हुई। यहाँ दुल्हन को सोने-चांदी की ज्वेलरी समेत बड़े पैमाने पर परिवार को प्रदान की गई। परंतु शादी के अगले ही दिन, दुल्हन चुपचाप गायब हो गई और उसके साथ-साथ उसकी ज्वेलरी भी। पीड़ित परिवार ने इसके बाद पुलिस को शिकायत की और छपार पुलिस ਨੇ मामले पर कठोर कार्रवाई के लिए बीएनएस की लो चोरी अनुच्छेदों के तहत जांच शुरू की। अनुभवी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य उम्र से बड़े और विवाह में असमर्थ लड़के वाले परिवारों को निशाना बनाना था। दुल्हन को यानी लुटेरी को वफादार दिखने के लिए अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाता था। जब यह धोखा सुलझता था तो वह गाला सदा डाक्टर द्वारा संपन्न किया जाता ताकि एकर्द अधिक कमाती रह सके। इसके वर्तमान में पुलिस ने सोनाक्षी, कामिनी और आशा को मानहानी और कई अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद ज्वेलरी बरामद की गई। पुलिस अब इस गिरोह के रेगुलर सदस्यों की पहचान करने और अपराध की सीमा का पता लगाने के अभियान पर जुटी हुई है। परिवारों को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी गाली-गलौज या शायद साक्षात्कार में दुल्हन के चयन के दौरान स्पष्ट शर्तों की जांच करें। यह कहानी अनिश्चितता की परिस्थिति से जूझ रहे लोगों के लिए एक चेतावनी बनकर खड़ी है.

मुजफ़रनगर के छपार थाना क्षेत्र में आज एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने कई परिवारों के दिलों को आहत कर दिया है। पुलिस के अनुसार, एक लुटेरी दुल्हन सोनाक्षी ने अपने एनार को शादी के अगले ही दिन ससुराल से लाखों रुपये की ज्वेलरी साथ ले जाकर गायब हो गई। उसी दिन, उसके मां कामिनी और बिचौलिया महिला आशा को गिरफ्तार किया गया और चोरी की गई ज्वेलरी बरामद कर ली गई। साक्षात्कार में पुलिस सूत्र ने बताया कि यह अपराध एक बेधड़क गिरोह के कदमों का नतीजा है, जो परिवारों को धोखा देकर उनके बेटे की शादी के अवसर पर दुल्हन को लूटता है। इसके बाद, पुलिस ने इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश शुरू कर दी है। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। रहस्यवादी रविंद्र और उसके परिवार का मामला माहौल के अनुसार बदनाम हो चुका है। मंगर्राम ने दुवों का दावे करते हुए पार्टी क्लब में एक महिला को शादी के प्रस्ताव से आश्चर्यचकित कर दिया था, जो बाद में 10 मई को हरिद्वार के एक मैरिज होम में आयोजित हुई। यहाँ दुल्हन को सोने-चांदी की ज्वेलरी समेत बड़े पैमाने पर परिवार को प्रदान की गई। परंतु शादी के अगले ही दिन, दुल्हन चुपचाप गायब हो गई और उसके साथ-साथ उसकी ज्वेलरी भी। पीड़ित परिवार ने इसके बाद पुलिस को शिकायत की और छपार पुलिस ਨੇ मामले पर कठोर कार्रवाई के लिए बीएनएस की लो चोरी अनुच्छेदों के तहत जांच शुरू की। अनुभवी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य उम्र से बड़े और विवाह में असमर्थ लड़के वाले परिवारों को निशाना बनाना था। दुल्हन को यानी लुटेरी को वफादार दिखने के लिए अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाता था। जब यह धोखा सुलझता था तो वह गाला सदा डाक्टर द्वारा संपन्न किया जाता ताकि एकर्द अधिक कमाती रह सके। इसके वर्तमान में पुलिस ने सोनाक्षी, कामिनी और आशा को मानहानी और कई अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद ज्वेलरी बरामद की गई। पुलिस अब इस गिरोह के रेगुलर सदस्यों की पहचान करने और अपराध की सीमा का पता लगाने के अभियान पर जुटी हुई है। परिवारों को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी गाली-गलौज या शायद साक्षात्कार में दुल्हन के चयन के दौरान स्पष्ट शर्तों की जांच करें। यह कहानी अनिश्चितता की परिस्थिति से जूझ रहे लोगों के लिए एक चेतावनी बनकर खड़ी है





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