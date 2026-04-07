मुजफ्फरनगर कोर्ट ने वकील समीर सैफी हत्याकांड में सुनाया फैसला: दोस्त ने की थी हत्या, फांसी की सजा

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने वकील समीर सैफी हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सिंगोल अल्वी सहित अन्य दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह घटना एक दोस्त द्वारा की गई सुनियोजित हत्या थी, जो मुर्गी फार्म के लेनदेन से संबंधित विवाद के कारण हुई। अदालत ने फैसले में रिश्तों में हत्या, मानवीय पहलू, अधिवक्ताओं के अधिकार और विवेचना की स्थिति पर विचार किया।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अधिवक्ता के दोस्त सिंगोल अल्वी से पूछताछ की, जिससे हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने अल्वी, उसके ड्राइवर सोनू उर्फ रिजवान, नौकर शालू उर्फ अरबाज और दिनेश को गिरफ्तार किया। अपहरण के बाद अधिवक्ता की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अपहरण के बाद अधिवक्ता को भोपा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास ले गए। वहाँ रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों मोबाइल कूकड़ा रोड स्थित नाले में फेंक दिए गए। इसके बाद शव को बोरे में बंद कर सीकरी फार्म हाउस में

गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया गया था। इस हत्या को मुर्गी फार्म के 40 लाख रुपये के लेनदेन के विवाद के कारण अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। वादी के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि छह गवाह पेश किए गए। 4 अप्रैल को आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ था। अदालत ने शहर के बकरा मार्केट निवासी सोनू उर्फ रिजवान, सिंगोल अल्वी और शालू उर्फ अरबाज को फांसी की सजा सुनाई। भोपा के सीकरी गांव निवासी दिनेश को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया, जिनमें समीर सैफी हत्याकांड से संबंधित न्यायालय की रूलिंग भी शामिल थी। फैसला सुनाते ही दोषियों के चेहरे फीके पड़ गए। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दोषियों को हवालात ले जाया गया। इस दौरान, दोषियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। फैसले में 52 पेज शामिल थे, जिसमें जज ने लिखा कि “मरकर भी वकील की आवाज इंसाफ ही रचती है...”। मुजफ्फरनगर के लद्दावाला के समीर सैफी (28) की हत्या के मामले में अदालत ने करीब सात साल बाद फांसी की सजा का फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में रिश्तों में हत्या, मानवीय पहलू, अधिवक्ताओं के अधिकार और विवेचना की स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने एक कविता भी लिखी, जो न्याय की भावना को व्यक्त करती है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अधिवक्ता पर हमला, न्यायपालिका पर हमला माना जाएगा। अधिवक्ता समाज में न्याय, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और उन्हें न्याय का प्रहरी भी कहा जाता है। अधिवक्ता समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंगोल अल्वी को मृतक अधिवक्ता समीर का दोस्त, विश्वासपात्र और व्यवसायिक साथी बताया गया है। यह घटना एक सुनियोजित साजिश के तहत लालच में की गई निर्मम हत्या थी। दोस्त की हत्या मानवीय संबंधों के टूटने का सबसे निचला स्तर है। दोस्ती को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, और जब कोई दोस्त अपने दोस्त की हत्या करता है, तो वह न केवल शरीर को नष्ट करता है, बल्कि भरोसे की नींव को भी खत्म कर देता है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप कुमार ने तर्क दिया कि आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत समीर की हत्या की और उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। एडवोकेट समीर के भाई दानिश सैफी ने बताया कि वारदात से कुछ दिन पहले ही समीर की सगाई हुई थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। वह मुर्गी फार्म से अपनी हिस्सेदारी खत्म कर वकालत पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। युवा अधिवक्ता अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। फैसले में माता-पिता के दुख का भी उल्लेख किया गया। वारदात को अंजाम देने के तरीके का भी विवरण दिया गया है। अपहरण के बाद आरोपियों ने अधिवक्ता को भोपा रोड पर पेट्रोल पंप के पास ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। दोनों मोबाइल कूकड़ा रोड स्थित नाले में फेंक दिए गए थे। इसके बाद शव को बोरे में बंद कर सीकरी फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया गया था। समीर हत्याकांड में घटनाओं का क्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 अक्टूबर 2019 को समीर सैफी का लापता होना, 16 अक्टूबर 2019 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना, 19 अक्टूबर 2019 को शव बरामद होना, 30 जनवरी 2020 को आरोपपत्र पर संज्ञान लेना और 6 अप्रैल 2026 को सजा सुनाए जाने जैसी महत्वपूर्ण तिथियाँ शामिल हैं





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