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मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड: जिले में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने

Incendio-Nixon News

मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड: जिले में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने
मुजफ्फरपुर अग्निकांडप्रसाद हॉस्पिटल आगएनओसी एचपीएस
📆05-06-2026 21:49:00
📰Dainik Jagran
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मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड की जांच में जिले में सुरक्षा मानकों की गंभीर लापरवाही और अनदेखी सामने आई है। सिविल सर्जन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में एक हजार से अधिक निजी अस्पतालों में से केवल 50 ही अस्पतालों ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त किया है, जबकि शेष अस्पताल बिना उचित सुरक्षा व्यवस्था के संचालित हैं। इसी तरह शहर के एक सौ से अधिक होटल और रेस्तरांों में से केवल 20 प्रतिष्ठानों ने फायर ऑडिट कराया और एनओसी प्राप्त की, बाकी बिना आवश्यक सुरक्षा उपकरणों और निकास व्यवस्था के चल रहे हैं। अग्निशमन विभाग की नियमों के अनुसार, किसी भी स्वास्थ्य संस्थान या व्यावसायिक भवन को एनओसी देने के लिए कम से कम 12 फीट चौड़ी सड़क, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, आपात निकास द्वार और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है, लेकिन जिले की बड़ी संख्या में अस्पताल तंग गलियों और छोटे भवनों में समर्थित हैं, जहां आग लगने पर राहत एवं बचाव कार्य बहुत कठिन होगा। प्रसाद हॉस्पिटल हादसे में आइसीयू (एंटी स्मोक कैम्ब społज) का सिस्टम मौजूद नहीं था, जिससे हादसा और भी हानिकारक बना। इस स्थिति को देखते हुए, कई विभागों की निगरानी व्यवस्था की पोल खुल रही है और सुरक्षा मानकों की छवि पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड ने जिले में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी उजागर की है। एक हजार से अधिक निजी अस्पतालों और होटलों में से अधिकांशप्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड ने सुरक्षा अनदेखी उजागर की।जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Hospital Fire: प्रसाद हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड की जांच से जिले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गंभीर तस्वीर सामने आ रही है। इसमें अस्पतालों की अव्यवस्था के साथ कई विभागों की निगरानी व्यवस्था की भी पोल खुल रही है। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार, जिले में एक हजार से अधिक निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य संस्थान संचालित हैं। दूसरी ओर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने वाले अस्पतालों की संख्या महज 50 के आसपास है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शेष अस्पताल किस आधार पर संचालित हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कौन कर रहा है। इन्हें संचालन की अनुमति किस आधार पर दी गई।स्थिति केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित एक सौ से अधिक होटल एवं रेस्तरां में भी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है। अग्निशमन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से केवल 20 प्रतिष्ठानों ने ही फायर ऑडिट कराया है और आवश्यक एनओसी प्राप्त की है। बाकी प्रतिष्ठान बिना समुचित सुरक्षा इंतजाम के संचालित हो रहे हैं।अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अस्पताल, होटल या व्यावसायिक भवन को एनओसी तभी दी जाती है जब वहां तक कम से कम 12 फीट चौड़ी सड़क हो, ताकि आपात स्थिति में दमकल वाहन आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, अग्निशमन यंत्र, आपात निकास द्वार और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता भी अनिवार्य है। जिले में बड़ी संख्या में अस्पताल तंग गलियों और छोटे भवनों में संचालित हो रहे हैं, यहां आग लगने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य बेहद कठिन हो सकता है। मुजफ्फरपुर प्रसाद हास्पिटल हादसा : जांच में खुल रहीं लापरवाही की परतें, आइसीयू में था ही नहीं स्प्रिंकलर सिस्ट.

मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड ने जिले में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी उजागर की है। एक हजार से अधिक निजी अस्पतालों और होटलों में से अधिकांशप्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड ने सुरक्षा अनदेखी उजागर की।जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Hospital Fire: प्रसाद हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड की जांच से जिले में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गंभीर तस्वीर सामने आ रही है। इसमें अस्पतालों की अव्यवस्था के साथ कई विभागों की निगरानी व्यवस्था की भी पोल खुल रही है। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार, जिले में एक हजार से अधिक निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य संस्थान संचालित हैं। दूसरी ओर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने वाले अस्पतालों की संख्या महज 50 के आसपास है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शेष अस्पताल किस आधार पर संचालित हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कौन कर रहा है। इन्हें संचालन की अनुमति किस आधार पर दी गई।स्थिति केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित एक सौ से अधिक होटल एवं रेस्तरां में भी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है। अग्निशमन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से केवल 20 प्रतिष्ठानों ने ही फायर ऑडिट कराया है और आवश्यक एनओसी प्राप्त की है। बाकी प्रतिष्ठान बिना समुचित सुरक्षा इंतजाम के संचालित हो रहे हैं।अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अस्पताल, होटल या व्यावसायिक भवन को एनओसी तभी दी जाती है जब वहां तक कम से कम 12 फीट चौड़ी सड़क हो, ताकि आपात स्थिति में दमकल वाहन आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर, अग्निशमन यंत्र, आपात निकास द्वार और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता भी अनिवार्य है। जिले में बड़ी संख्या में अस्पताल तंग गलियों और छोटे भवनों में संचालित हो रहे हैं, यहां आग लगने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य बेहद कठिन हो सकता है। मुजफ्फरपुर प्रसाद हास्पिटल हादसा : जांच में खुल रहीं लापरवाही की परतें, आइसीयू में था ही नहीं स्प्रिंकलर सिस्ट

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मुजफ्फरपुर अग्निकांड प्रसाद हॉस्पिटल आग एनओसी एचपीएस अग्निशमन मानक सुरक्षा लापरवाही

 

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