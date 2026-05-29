मुजफ्फरपुर में अचानक मौसम बदलाव, झमाझम बारिश से राहत; मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया

उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शुक्रवार की सुबह अचानक मौसम बदला, घने काले बादलों के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया है और अगले दो दिनों तक बारिश का प्र ਭਾਵ बना रहेगा।
मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की सुबह अचानक मौसम बदला, घने काले बादलों के साथ झमाझम बारिश हुई जिससे पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे जिलेवासियों को बड़ी राहत मिली। सुबह करीब छह बजे तक जहां धूप खिली हुई थी, वहीं साढ़े सात बजते-बजते आसमान में घने काले बादलों का डेरा जमा हो गया और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस मूसलाधार बारिश के कारण सुबह के व高点 ही सड़कों पर अंधेरा छा गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में पिछले दो दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी चिलचिलाती धूप और उमस परेशान कर रही है, तो कभी अचानक तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जा रही है। शुक्रवार सुबह की बारिश के बाद कनकनी और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरा माहौल सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिक/huen Pre-मानसून गतिविधियों के कारण उत्तर बिहार में मौसम के प्रभावित होने की आशंका जताई थी। विभाग द्वारा 27 से 31 मई तक पूरे क्षेत्र में बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसी पूर्वानुमान के अनुरूप क्षेत्र में पुरवा हवा का प्रभाव बना हुआ है और रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ.
ए.
स'attaar के मुताबिक, अगले दो दिनों तक मुजफ्फरपुर समेत उत्तर-पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार बने हुए हैं। इस दौरान करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी पुरवा हवाएं चल सकती हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। तेज हवाओं के कारण हवा में आर्द्रता बरकरार है, जिससे वाष्पीकरण की दर घटती है और लोगों को उमस से निजात मिलती है। मौसम विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि खराब मौसम या वज्रपात की स्थिति में वे खुले खेतों या पेड़ों के नीचे शरण न लें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। यह बारिश मौसम के दौर से पहले की एक आश्चर्यजनक घटना है जो कई इलाकों में संकट पैदा कर सकती है, इसलिए नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए। सुरक्षा अधिकारियों ने भी अक्सर नही बारिश के दौरान सड़कों पर दुर्घटनाओं से बचने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की मौसम गतिविधियाँ जारी रहेंगी, इसलिए जिले के निवासियों की सतर्कता आवश्यक है
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