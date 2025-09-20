मुजफ्फरनगर में जेई के पैन कार्ड का दुरुपयोग, ऑनलाइन ठगों ने खोलीं छह फर्जी कंपनियां

मुजफ्फरनगर में जलकल विभाग के जेई के पैन कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन ठगों ने छह फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां खोल दीं। इस मामले में जेई ने खालापार थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर । नगर पालिका के जलकल विभाग में तैनात अवर अभियंता ( जेई ) धर्मवीर सिंह के पैनकार्ड का दुरुपयोग कर ऑनलाइन ठगों ने छह फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां खोल दीं। इन कंपनियों को दिल्ली के विभिन्न पतों पर खोला गया और इन सभी कंपनियों का प्रोपराइटर (संचालक-स्वामी) जेई धर्मवीर सिंह को बनाया गया, जिन्होंने जीएसटी पंजीकरण लेकर कारोबार किया। इनमें से चार कंपनियों को एक सप्ताह पहले बंद कर दिया गया, जबकि विटी इलेक्ट्रॉनिक्स समेत दो कंपनियां अभी भी चल रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के संबंध में

जेई के पास फोन आने पर इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। इन कंपनियों के माध्यम से लोगों के साथ बड़े साइबर फ्रॉड की आशंका जताई जा रही है। 11 सितंबर को जेई धर्मवीर सिंह को एक फोन आया था। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र के गांव बहरामपुर निवासी धर्मवीर सिंह मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग के नलकूप खंड में जेई के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में उनकी अतिरिक्त तैनाती नगर पालिका के जलकल-नलकूप विभाग में है। जेई ने बताया कि 11 सितंबर को उन्हें एक फोन आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने उनसे कारोबार करने के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में, शुक्रवार को उन्हें फिर से फोन आया, जिसमें कॉलर ने उनकी कंपनी से ऑनलाइन खरीदारी करने की इच्छा जताई और भुगतान कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) करने की बात कही। यह सुनकर जेई हैरान रह गए। जेई धर्मवीर सिंह ने अपने वकील के माध्यम से जांच करवाई, जिसमें इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पता चला कि ऑनलाइन ठगों ने उनके पैन कार्ड का उपयोग करके उनके नाम से चार और एक विटी इलेक्ट्रिक सहित छह फर्जी ऑनलाइन कंपनियां खोल रखी थीं। इन सभी कंपनियों ने जीएसटी नंबर लेकर कारोबार किया। इस मामले में, जेई ने खालापार थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है, और एसएसपी संजय कुमार वर्मा से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। जेई ने आशंका जताई है कि ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर लोगों को ठगा गया है। उन्होंने राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग से भी जांच कराने का अनुरोध किया है। यह भी पढ़ें: दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग से पहले बागपत में आरोपितों से मिलने आए थे नकाबपोश! सीसीटीवी से रहते थे दूर। खालापार थाना प्रभारी महावीर सिंह चौहान ने बताया कि शिकायत पर जांच की जा रही है। सभी कंपनियां फिलहाल बंद पाई गई हैं, और जेई का कोई बैंक खाता या पता नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि साइबर ठग जेई को गुमराह कर परेशान कर रहे हैं। पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। यह भी पढ़ें: UP News : प्राधिकरण के जेई और मेट 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई।\यह मामला एक गंभीर साइबर अपराध का संकेत देता है, जिसमें ठगों ने एक सरकारी कर्मचारी के पैन कार्ड का दुरुपयोग करके ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी की है। इस तरह के अपराधों में, ठग अक्सर बेगुनाह लोगों की पहचान चुराकर या संवेदनशील जानकारी का उपयोग करके अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस मामले में, ठगों ने जेई के पैन कार्ड का उपयोग करके फर्जी कंपनियां बनाईं और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि अपराधी कानूनी प्रक्रियाओं का भी शोषण करने में सक्षम हैं। इस घटना से ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपनी तकनीकों और संसाधनों को मजबूत करना चाहिए। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए, लोगों को अज्ञात स्रोतों से आने वाले कॉल और संदेशों के प्रति सावधान रहना चाहिए। साथ ही, उन्हें अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों को करनी चाहिए। इस मामले में, पुलिस और साइबर सेल को जांच के दौरान सबूत एकत्र करने, अपराधियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए, सरकारों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और नागरिकों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाएं न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि लोगों में डर और असुरक्षा की भावना भी पैदा करती हैं। इसलिए, साइबर अपराधों से निपटने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक है।\जेई धर्मवीर सिंह को हाल ही में इस धोखाधड़ी का पता चला जब उन्हें ऑनलाइन खरीदारी के लिए फोन आया। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि उनके पैन कार्ड का उपयोग करके फर्जी कंपनियां खोली गई थीं। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को उजागर करती है और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता पर जोर देती है। इस मामले में, खालापार थाने की साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। साइबर सेल इस मामले में तकनीकी सहायता और डेटा विश्लेषण का भी उपयोग कर रही है। इस मामले में, जेई ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग से भी जांच कराने का अनुरोध किया है। यह दिखाता है कि वे मामले की गहन जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस घटना ने ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, लोगों को केवल विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचना चाहिए और अपनी वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। सरकार को साइबर अपराधों से निपटने के लिए और अधिक कड़े कानून बनाने चाहिए और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए। यह घटना एक चेतावनी है कि साइबर अपराध किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए, लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए





साइबर अपराध धोखाधड़ी जेई पैन कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग मुजफ्फरनगर पुलिस जांच

