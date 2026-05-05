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मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी पर लूट, बदमाशों ने फायरिंग कर साढ़े छह लाख के आभूषण और 60 हजार नकद लूटे

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मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी पर लूट, बदमाशों ने फायरिंग कर साढ़े छह लाख के आभूषण और 60 हजार नकद लूटे
मुजफ्फरपुर अपराधलूटस्वर्ण व्यवसायी
📆05-05-2026 22:19:00
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मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम एक स्वर्ण व्यवसायी सरोज साह और उनके पुत्र अविनाश पर पांच बदमाशों ने हमला कर साढ़े छह लाख रुपये के आभूषण और 60 हजार रुपये नकद लूटे। बदमाशों ने फायरिंग भी की, जिससे पीड़ित बाल-बाल बचे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की खोज की जा रही है।

मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम एक भारी लूट की घटना हुई। नवादा चौक से मणिका विशुनपुर चांद गांव जाने वाली सड़क पर लगभग साढ़े सात बजे एक स्वर्ण व्यवसायी सरोज साह और उनके पुत्र अविनाश को पांच बदमाश ों ने लूट ा। बदमाश ों ने दो बाइक पर सवार होकर व्यवसायी पर हमला किया और लगभग साढ़े छह लाख रुपये के आभूषण और 60 हजार रुपये नकद लूट लिए। इस दौरान बदमाश ों ने दो राउंड फायरिंग भी की, जिससे सरोज साह और उनके पुत्र बाल-बाल बचे। पीड़ित सरोज साह ने पुलिस को बताया कि वे अपनी दुकान से स्वर्ण आभूषण और बिक्री की नकद राशि लेकर घर लौट रहे थे। जब वे नवादा चौक के पास पहुंचे, तो पीछे से एक बाइक पर सवार बदमाश ों ने उन्हें रोक लिया और हमला किया। तभी एक और बाइक आई और बदमाश ों ने पिस्तौल से फायरिंग की। डर के कारण सरोज साह और उनके पुत्र बदमाश ों के हाथों से बिक्री के 60 हजार रुपये और आभूषण छीनने से रोकने में असमर्थ रहे। बदमाश ों ने उनके गले से सोने और चांदी के आभूषण सहित अन्य जेवरात और बैग को छीनकर भाग गए। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, चप्पल और गमछा बरामद किया। डीएसपी पूर्वी-दो मनोज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच की। डीएसपी ने बताया कि स्थानीय स्तर से लगाए गए सीसीटीवी फुटेज की खोज की जा रही है। इसके साथ ही डायल 112 और मुशहरी पुलिस की अलग-अलग टीमों को विभिन्न रास्तों में बदमाश ों का सुराग पाने के लिए भेजा गया है। व्यवसायी का आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना स्थानीय निवासियों में भय का माहौल पैदा कर रही है और पुलिस ने सुरक्षा उपायों को सख्त करने का निर्देश दिया है.

मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम एक भारी लूट की घटना हुई। नवादा चौक से मणिका विशुनपुर चांद गांव जाने वाली सड़क पर लगभग साढ़े सात बजे एक स्वर्ण व्यवसायी सरोज साह और उनके पुत्र अविनाश को पांच बदमाशों ने लूटा। बदमाशों ने दो बाइक पर सवार होकर व्यवसायी पर हमला किया और लगभग साढ़े छह लाख रुपये के आभूषण और 60 हजार रुपये नकद लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग भी की, जिससे सरोज साह और उनके पुत्र बाल-बाल बचे। पीड़ित सरोज साह ने पुलिस को बताया कि वे अपनी दुकान से स्वर्ण आभूषण और बिक्री की नकद राशि लेकर घर लौट रहे थे। जब वे नवादा चौक के पास पहुंचे, तो पीछे से एक बाइक पर सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और हमला किया। तभी एक और बाइक आई और बदमाशों ने पिस्तौल से फायरिंग की। डर के कारण सरोज साह और उनके पुत्र बदमाशों के हाथों से बिक्री के 60 हजार रुपये और आभूषण छीनने से रोकने में असमर्थ रहे। बदमाशों ने उनके गले से सोने और चांदी के आभूषण सहित अन्य जेवरात और बैग को छीनकर भाग गए। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, चप्पल और गमछा बरामद किया। डीएसपी पूर्वी-दो मनोज कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच की। डीएसपी ने बताया कि स्थानीय स्तर से लगाए गए सीसीटीवी फुटेज की खोज की जा रही है। इसके साथ ही डायल 112 और मुशहरी पुलिस की अलग-अलग टीमों को विभिन्न रास्तों में बदमाशों का सुराग पाने के लिए भेजा गया है। व्यवसायी का आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना स्थानीय निवासियों में भय का माहौल पैदा कर रही है और पुलिस ने सुरक्षा उपायों को सख्त करने का निर्देश दिया है

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मुजफ्फरपुर अपराध लूट स्वर्ण व्यवसायी फायरिंग बदमाश

 

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