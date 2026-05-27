मुजफ्फरपुर में चक्रवाती तूफान ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरह बिखरा दिया, 400 पोल और 15 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त

मुजफ्फरपुर जिले में आए तेज चक्रवाती तूफान और आंधी ने बिजली व्यवस्था को देहात से लेकर शहर तक को बमबीला कर दिया। 400 से अधिक बिजली पोल और 15 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने के साथ कुल 20 लाख रुपये का नुकसान दर्ज हुआ। रातभर अंधेरा, पेयजल संकट और लोगों की भारी परेशानी देखने वाली मनोरंजक घटनाओं में से एक थी। बिजली विभाग की टीम ने रात-दिन मरम्मत कार्य किया और 70 प्रतिशत इलाकों में आपूर्ति बहाल कर दी गई। शेष इलाकों में भी जल्दबाजी में काम किया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर जिले में मंगलवार की रात तेज चक्रवाती तूफान और आंधी की वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। आंधी와 बारिश के दौरान जिले में 400 से अधिक बिजली पोल और 15 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही पांच किलोमीटर लंबा कंडक्टर वायर, 100 इंसूलटर और 120 वी-क्रॉस आर्म भी नुकसान पहुंचा़। बिजली विभाग का अनुसार, इस आपदा में कुल नुकसान 20 लाख रुपये से अधिक का मापा गया। मीनापुर, बोचहां, कटरा और गायघाट प्रखंडों में तूफान का केंद्र पड़ना इस प्रकार के पrediption घटित हुआ, जिससे इन इलाकों में बिजली आपूर्ति बम比尔ा रही। बड़े-बड़े पेड़ गिरकर बिजली पोल और ट्रांसफार्मरों पर वजन डालने से व्यवस्था और भी खराब हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रातभर अंधेरा चाया और पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हुई। लोगों को रात भर परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में बिजली 24 घंटे से अधिक लंबे समय तक नहीं पहुंच सकी। शहरी क्षेत्रों में भी कुआं इलाकों में बिजली गुल रही, पर बुधवार सुबह आपूर्ता बहाल हो सकी। विद्युत कार्यपालक अभियंता के मुताबिक शाम तक चारों प्रखंडों में 70 प्रतिशत इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई और बाकी 30 प्रतिशत इलाकों में गुरुवार दोपहर तक प्रबंधन किया जाएगा। बिजली बाधा के कारण दिनचर्या प्रभावित हुई और गर्मी में लोगों की परेशानी ओर बढ़ गई। बिजली विभाग की टीम रात-दिन मरम्मत कार्य में जुड़ी रही, जेसीबी और अन्य मशीनों की सहायता से पेड़ों को हटाकर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और तेजी से शेष इलाकों में भी बिजली पहुंचाई जा रही है.

मुजफ्फरपुर जिले में मंगलवार की रात तेज चक्रवाती तूफान और आंधी की वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। आंधी와 बारिश के दौरान जिले में 400 से अधिक बिजली पोल और 15 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही पांच किलोमीटर लंबा कंडक्टर वायर, 100 इंसूलटर और 120 वी-क्रॉस आर्म भी नुकसान पहुंचा़। बिजली विभाग का अनुसार, इस आपदा में कुल नुकसान 20 लाख रुपये से अधिक का मापा गया। मीनापुर, बोचहां, कटरा और गायघाट प्रखंडों में तूफान का केंद्र पड़ना इस प्रकार के पrediption घटित हुआ, जिससे इन इलाकों में बिजली आपूर्ति बम比尔ा रही। बड़े-बड़े पेड़ गिरकर बिजली पोल और ट्रांसफार्मरों पर वजन डालने से व्यवस्था और भी खराब हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रातभर अंधेरा चाया और पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हुई। लोगों को रात भर परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में बिजली 24 घंटे से अधिक लंबे समय तक नहीं पहुंच सकी। शहरी क्षेत्रों में भी कुआं इलाकों में बिजली गुल रही, पर बुधवार सुबह आपूर्ता बहाल हो सकी। विद्युत कार्यपालक अभियंता के मुताबिक शाम तक चारों प्रखंडों में 70 प्रतिशत इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई और बाकी 30 प्रतिशत इलाकों में गुरुवार दोपहर तक प्रबंधन किया जाएगा। बिजली बाधा के कारण दिनचर्या प्रभावित हुई और गर्मी में लोगों की परेशानी ओर बढ़ गई। बिजली विभाग की टीम रात-दिन मरम्मत कार्य में जुड़ी रही, जेसीबी और अन्य मशीनों की सहायता से पेड़ों को हटाकर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है और तेजी से शेष इलाकों में भी बिजली पहुंचाई जा रही है





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