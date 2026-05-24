मुजफ्फरपुर कोर्ट के समय में सोमवार से बदलाव

बिहार में गर्मी के कारण मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय ने कोर्ट के समय में बदलाव किया है। अब सोमवार से कोर्ट का संचालन सुबह के सत्र में किया जाएगा।
बिहार में गर्मी के कारण मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय ने कोर्ट के समय में बदलाव किया है। अब सोमवार से कोर्ट का संचालन सुबह के सत्र में किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्रधान जिला जज को एक याचिका सौंपी थी जिसमें चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण वकीलों, कोर्ट स्टाफ और मुवक्किलों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए मॉर्निंग कोर्ट चलाने का आग्रह किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और आम लोगों के हित में प्रधान जिला जज ने यह राहत भरा फैसला लिया है। 25 मई से 27 जून तक अदालतों और दफ्तरों का कामकाज निम्नलिखित समय के अनुसार होगा: मध्यांतर (लंच ब्रेक): सुबह 09:30 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कार्यालयों का समय: न्यायालय के सभी कार्यालय सुबह 06:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक खुलेंगे (इसमें भी सुबह 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक रहेगा).
बिहार में गर्मी के कारण मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय ने कोर्ट के समय में बदलाव किया है। अब सोमवार से कोर्ट का संचालन सुबह के सत्र में किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से प्रधान जिला जज को एक याचिका सौंपी थी जिसमें चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण वकीलों, कोर्ट स्टाफ और मुवक्किलों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए मॉर्निंग कोर्ट चलाने का आग्रह किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और आम लोगों के हित में प्रधान जिला जज ने यह राहत भरा फैसला लिया है। 25 मई से 27 जून तक अदालतों और दफ्तरों का कामकाज निम्नलिखित समय के अनुसार होगा: मध्यांतर (लंच ब्रेक): सुबह 09:30 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कार्यालयों का समय: न्यायालय के सभी कार्यालय सुबह 06:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक खुलेंगे (इसमें भी सुबह 9:30 से 10 बजे तक आधे घंटे का लंच ब्रेक रहेगा)
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