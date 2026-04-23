मुजफ्फरपुर जंक्शन पर फिर आग, यात्रियों में दहशत

मुजफ्फरपुर जंक्शन के टीवी सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। यह पिछले तीन दिनों में जंक्शन पर आग लगने की दूसरी घटना है, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक बार फिर आग लगने की घटना ने यात्रियों में दहशत फैला दी है। गुरुवार की सुबह स्टेशन के पश्चिमी दिशा में स्थित नए फुट ओवरब्रिज के नीचे बने टीवी सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क उठी। यह घटना उस वेटिंग रूम के करीब हुई जहां बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। आग से निकलने वाले धुएं के कारण वेटिंग रूम में अफरा-तफरी मच गई, यात्री घबराकर इधर-उधर भागने लगे। रेल कर्मियों ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। यह घटना जंक्शन पर पिछले तीन दिनों में आग लगने की दूसरी घटना है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। इससे पहले, आरक्षण कार्यालय में भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कुछ समय में यहां कई बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें पूछताछ कार्यालय के सिग्नल सर्वर में शॉर्ट सर्किट , पुराने पैनल के पास डीजल गिरने से आग, प्लेटफॉर्म संख्या सात के नीचे तार बिछाने के दौरान आग और हाल ही में मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के ओएचई से टकराव के कारण लगी आग शामिल हैं। इन घटनाओं ने जंक्शन की बिजली व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यात्रियों का कहना है कि यदि समय रहते जंक्शन की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यात्रियों का यह भी कहना है कि स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होने चाहिए और कर्मचारियों को आग से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन और रेल अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जंक्शन की बिजली व्यवस्था की पूरी तरह से जांच की जाएगी और सभी कमजोरियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे, जिनमें अग्निशमन उपकरणों की संख्या बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और स्टेशन पर नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट करना शामिल है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी आपात स्थिति में रेल कर्मियों की मदद लें। इस घटना ने एक बार फिर जंक्शन पर सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने पर भी विचार किया जा रहा है.

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक बार फिर आग लगने की घटना ने यात्रियों में दहशत फैला दी है। गुरुवार की सुबह स्टेशन के पश्चिमी दिशा में स्थित नए फुट ओवरब्रिज के नीचे बने टीवी सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क उठी। यह घटना उस वेटिंग रूम के करीब हुई जहां बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। आग से निकलने वाले धुएं के कारण वेटिंग रूम में अफरा-तफरी मच गई, यात्री घबराकर इधर-उधर भागने लगे। रेल कर्मियों ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। यह घटना जंक्शन पर पिछले तीन दिनों में आग लगने की दूसरी घटना है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। इससे पहले, आरक्षण कार्यालय में भी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले कुछ समय में यहां कई बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें पूछताछ कार्यालय के सिग्नल सर्वर में शॉर्ट सर्किट, पुराने पैनल के पास डीजल गिरने से आग, प्लेटफॉर्म संख्या सात के नीचे तार बिछाने के दौरान आग और हाल ही में मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के ओएचई से टकराव के कारण लगी आग शामिल हैं। इन घटनाओं ने जंक्शन की बिजली व्यवस्था और सुरक्षा उपायों की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यात्रियों का कहना है कि यदि समय रहते जंक्शन की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यात्रियों का यह भी कहना है कि स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध होने चाहिए और कर्मचारियों को आग से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन और रेल अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जंक्शन की बिजली व्यवस्था की पूरी तरह से जांच की जाएगी और सभी कमजोरियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे, जिनमें अग्निशमन उपकरणों की संख्या बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और स्टेशन पर नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट करना शामिल है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी आपात स्थिति में रेल कर्मियों की मदद लें। इस घटना ने एक बार फिर जंक्शन पर सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने पर भी विचार किया जा रहा है





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