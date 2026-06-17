मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या पर सराफा कारोबारियों का बंद दुकानें और विरोध

मुजफ्फरपुर के माधोपुर में स्वर्ण व्यवसायी दीपक कुमार की हत्या के बाद जिलेभर के सराफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और सुरक्षा की मांग करते हुए धरना-प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने लगातार हो रही अपराधों और असुरक्षा के मुकाबले प्रशासन से कठोर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की।
सुबह दुकान खोली, शाम को लौटी लाश, मुजफ्फरपुर में बोले कारोबारी-आखिर कब तक बहता रहेगा हमारा खून?
इस हदर्द करती हुई खबर के प्रति सभी लोग व्यथित हैं। मुजफ्फरपुर के माधोपुर में स्वर्ण व्यवसायी दीपक कुमार की हत्या ने जिलेभर के सराफा कारोबारियों को झकझोर कर रख दिया है। घटना के विरोध में बुधवार को पूरे जिले में आभूषण कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और सुरक्षा की मांग को लेकर दिनभर धरना-प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय सराफा संघ के आह्वान पर मुजफ्फरपुर शहर समेत विभिन्न प्रखंडों की स्वर्णाभूषण दुकानें बंद रहीं। कारोबारियों ने एकजुट होकर हत्या के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। शहर के सोनारपट्टी में बड़ी संख्या में व्यवसायी धरने पर बैठे। धरना में शामिल कारोबारियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना था कि लगातार हो रही हत्या, लूट और छिनतई की घटनाओं से कारोबारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यवसायियों ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक कारोबारियों का खून बहता रहेगा और उन्हें सुरक्षित माहौल कब मिलेगा। व्यवसायियों ने कहा कि दीपक कुमार का परिवार बेटे की शादी की तैयारियों में जुटा था। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अपराधियों की एक वारद_at ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों का टूटना है। धरने पर बैठे कारोबारियों ने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सुबह दुकान खोलने वाला व्यापारी इस भरोसे के साथ काम नहीं कर सकता कि वह शाम को सुरक्षित घर लौट पाएगा। अपराधियों के बढ़ते मनोबल ने व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। व्यवसायियों ने प्रशासन से दीपक कुमार हत्याकांड के अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, कठोर कार्रवाई और व्यापारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। माधोपुर के स्वर्ण व्यवसायी दीपक कुमार की हत्या को लेकर जिलेभर में विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती और सुरक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं होती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा
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