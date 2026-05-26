मुदस्सर खान ने ‘जिहादी’ ट्रोलिंग और लव मैरिज की कठिनाइयों का दिल से बताया खुलासा

डांस कोरियोग्राफर मुदस्सर खान ने अपने हिंदू पत्नी रिया के साथ इंटरफेथ शादी पर मिलने वाली सामाजिक ट्रोलिंग और पारिवारिक विरोध का विस्तार से खुलासा किया। सलमान खान की मौजूदगी वाले समारोह से लेकर सोशल मीडिया पर ‘जिहादी’ लेबल तक, कहानी में छिपी गहराई और संघर्ष को जानिए।
फेमस डांस कोरियोग्राफर मुदस्सर खान ने हाल ही में फिल्मीज्ञान को दिया गया इंटरव्यू में अपनी वैवाहिक जिंदगी और सामुदायिक धारणाओं पर खुलासा किया। वह खुद को एक हिंदू लड़की, रिया किशनचंदानी, से शादी करने के कारण लगातार ‘जिहादी’ कह कर ट्रोल किए जाने की शिकायत करते हैं। यह मामला केवल व्यक्तिगत अपमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मुस्लिम परिवार में लव मैरिज के प्रति मौजूद गहरी चिंता और विरोध को भी उजागर किया है। इंटरव्यू में बताया गया कि रिया के परिवार ने जल्दी से शादी को मंजूरी दे दी, परंतु मुदस्सर के अपने परिवार ने इस रिश्ते को लेकर कड़ा विरोध किया। उनके पिता और मां दोनों ने इस बात को लेकर गहरी उलझन जताई, जिससे उनके मातृसत्तात्मक घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुदस्सर ने यह भी बताया कि उनकी माँ ने एक हफ्ते तक भोजन त्याग दिया था और लगातार पूछती रहती थीं कि उनका बेटा लव मैरिज में क्यों पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि प्यार पर आधारित रिश्ते अक्सर देर से टूटते हैं और दोनों पक्षों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस सामाजिक और पारिवारिक दबाव के बावजूद, उन्होंने रिया के साथ शादी को आगे बढ़ाया, जिससे उन्हें अब भी सोशल मीडिया पर ‘ लव जिहाद ’ जैसे अपमानजनक टॉपिक मिलते हैं, जहाँ उनके पोस्ट पर ‘जिहादी’ शब्द लिखा जाता है। इन घटनाओं ने उन्हें और उनकी पत्नी रिया को कमेंट सेक्शन बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया। मुदस्सर ने कहा कि शुरुआती दिनों में रिया इस बात से ज्यादा परेशान नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने समझाया कि यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक मुद्दे की ओर इशारा करता है, जहाँ धर्म और प्रेम के बीच टकराव को अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने उन ट्रोलर्स की तुलना “दीवार पर थूके हुए पान” से की, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती और जिनका जीवन में कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार की नकारात्मकता को नजरअंदाज करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, यह उनका मानना है। मुदस्सर और रिया की शादी 2023 में हुई थी, जिसके समारोह में फिल्मी दिग्गज सलमान खान ने बड़ी शीक़र पाई। सलमान खान ने समारोह में अपने करीबी के रूप में इस शादी को यादगार बना दिया और यह एक महत्वपूर्ण मोमेंट के रूप में याद किया जाता है। सालों से सलमान के साथ काम करने वाले मुदस्सर ने ‘भाईजान’ जैसे हिट गानों में कई आइकोनिक हुकस्टेप्स तैयार किए हैं, जिससे उनका एक विशेष स्थान बन गया है। आज वे इस शादी को अपने जीवन के सबसे बड़े तोहफ़े के रूप में देखते हैं, जबकि अभी भी सामाजिक धारणाओं और ट्रोलिंग के खिलाफ संघर्ष जारी है। यह कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं, बल्कि भारतीय समाज में इंटरफेथ मैरिज की जटिलता, परिवार की धारणाएँ और सोशल मीडिया की नकारात्मक शक्ति को भी दर्शाती है.
फेमस डांस कोरियोग्राफर मुदस्सर खान ने हाल ही में फिल्मीज्ञान को दिया गया इंटरव्यू में अपनी वैवाहिक जिंदगी और सामुदायिक धारणाओं पर खुलासा किया। वह खुद को एक हिंदू लड़की, रिया किशनचंदानी, से शादी करने के कारण लगातार ‘जिहादी’ कह कर ट्रोल किए जाने की शिकायत करते हैं। यह मामला केवल व्यक्तिगत अपमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मुस्लिम परिवार में लव मैरिज के प्रति मौजूद गहरी चिंता और विरोध को भी उजागर किया है। इंटरव्यू में बताया गया कि रिया के परिवार ने जल्दी से शादी को मंजूरी दे दी, परंतु मुदस्सर के अपने परिवार ने इस रिश्ते को लेकर कड़ा विरोध किया। उनके पिता और मां दोनों ने इस बात को लेकर गहरी उलझन जताई, जिससे उनके मातृसत्तात्मक घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुदस्सर ने यह भी बताया कि उनकी माँ ने एक हफ्ते तक भोजन त्याग दिया था और लगातार पूछती रहती थीं कि उनका बेटा लव मैरिज में क्यों पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि प्यार पर आधारित रिश्ते अक्सर देर से टूटते हैं और दोनों पक्षों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस सामाजिक और पारिवारिक दबाव के बावजूद, उन्होंने रिया के साथ शादी को आगे बढ़ाया, जिससे उन्हें अब भी सोशल मीडिया पर ‘लव जिहाद’ जैसे अपमानजनक टॉपिक मिलते हैं, जहाँ उनके पोस्ट पर ‘जिहादी’ शब्द लिखा जाता है। इन घटनाओं ने उन्हें और उनकी पत्नी रिया को कमेंट सेक्शन बंद करने के कगार पर पहुंचा दिया। मुदस्सर ने कहा कि शुरुआती दिनों में रिया इस बात से ज्यादा परेशान नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने समझाया कि यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक मुद्दे की ओर इशारा करता है, जहाँ धर्म और प्रेम के बीच टकराव को अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने उन ट्रोलर्स की तुलना “दीवार पर थूके हुए पान” से की, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती और जिनका जीवन में कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार की नकारात्मकता को नजरअंदाज करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, यह उनका मानना है। मुदस्सर और रिया की शादी 2023 में हुई थी, जिसके समारोह में फिल्मी दिग्गज सलमान खान ने बड़ी शीक़र पाई। सलमान खान ने समारोह में अपने करीबी के रूप में इस शादी को यादगार बना दिया और यह एक महत्वपूर्ण मोमेंट के रूप में याद किया जाता है। सालों से सलमान के साथ काम करने वाले मुदस्सर ने ‘भाईजान’ जैसे हिट गानों में कई आइकोनिक हुकस्टेप्स तैयार किए हैं, जिससे उनका एक विशेष स्थान बन गया है। आज वे इस शादी को अपने जीवन के सबसे बड़े तोहफ़े के रूप में देखते हैं, जबकि अभी भी सामाजिक धारणाओं और ट्रोलिंग के खिलाफ संघर्ष जारी है। यह कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं, बल्कि भारतीय समाज में इंटरफेथ मैरिज की जटिलता, परिवार की धारणाएँ और सोशल मीडिया की नकारात्मक शक्ति को भी दर्शाती है
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