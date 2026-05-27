मुनव्वर फारुकी और महजबीन की सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन

स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और महजबीन की शादी को दो साल हो गए हैं. कपल ने गुपचुप शादी कर सबको सरप्राइज किया था.महजबीन ने इंस्टा पर सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की फोटोज पोस्ट की ह.

स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और महजबीन की शादी को दो साल हो गए हैं. कपल ने गुपचुप शादी कर सबको सरप्राइज किया था. महजबीन ने इंस्टा पर सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की फोटोज पोस्ट की हैं.

इनमें कपल की खुशी का ठिकाना नहीं दिख रहा है. मुनव्वर और महजबीन को पोस्ट में रोमांटिक होते हुए भी देखा गया. कपल के बीच का प्यार आसानी से देखा जा सकता है. कपल ने रोमांटिक डिनर किया.

उन्होंने अपनी अनसीन फोटोज को भी पोस्ट किया है. फैंस को उनकी केमिस्ट्री फायरिंग लगी है. एक फोटो में मुनव्वर ने पत्नी को अपनी बांहों में लिया हुआ है. कपल का ये रोमांटिक अंदाज कम ही देखने को मिलता है.

एक तस्वीर में मुनव्वर अपनी लेडीलव के प्यार में खोए हुए दिख रहे हैं. वो प्यार से महजबीन को देख रहे हैं. उन्हें निहार रहे हैं. मुनव्वर और महजबीन के कैंडिंड फोटोज को फैंस ने काफी पसंद किया है.

महजबीन ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है इसमें वो लेडीलव के लिए गाते दिखे. मुनव्वर और महजबीन के लिए सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बेहद खास रहा. क्योंकि कुछ दिनों पहले महजबीन ने प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है. कपल ने बेटी की झलक दिखाते हुए तस्वीरें पोस्ट की थीं.

उन्होंने बेटी का नाम Barirah रखा है. मुनव्वर और महजबीन की ये पहली संतान है. अब मुनव्वर तीन बच्चों के पिता हैं. उनका पहली शादी से एक बेटा है.

वहीं महजबीन की पहली शादी से एक बेटी है. तीनों बच्चों संग वो खुशी से रहते ह





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