मुरादाबाद में बिजली संकट: 12 घंटे से दिल्ली रोड पर सप्लाई ठप, गर्मी से बेहाल पब्लिक

मुरादाबाद में भीषण गर्मी के बीच बिजली की अनियमित आपूर्ति ने लोगों का जीवन मुश्किल बना दिया है। दिल्ली रोड पर 12 घंटे से बिजली गुल है, जिससे निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। अन्य शहरों में मौसम में बदलाव हो रहा है, लेकिन मुरादाबाद में बिजली की समस्या गंभीर बनी हुई है।

मुरादाबाद में भीषण गर्मी के बीच बिजली की बेहाल व्यवस्था ने लोगों का जीवन नरक बना दिया है। दिल्ली रोड पर तो पिछले 12 घंटों से बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप है, जिससे निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार करने की ओर अग्रसर है और ऐसे में बिजली की लगातार कटौती ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में रात भर बिजली गुल रही, जिससे लोगों को सुकून की नींद तक नसीब नहीं हुई। मानसरोवर कॉलोनी, बुद्धि विहार, कांशीराम नगर, लाइनपार, मिलन विहार जैसे क्षेत्रों में रात के दौरान लगभग 4 घंटे तक बिजली नहीं रही। इसके अतिरिक्त, पीतल बस्ती, एकता कॉलोनी और कांठ रोड की कई कॉलोनियों में भी यही हाल है। कुछ इलाकों में तो सुबह से ही बिजली गायब है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली रोड पर स्थित रॉयल एन्क्लेव, रेल विहार और नया मुरादाबाद में तड़के 5 बजे से बिजली की सप्लाई बंद है और लगातार हो रही ट्रिपिंग के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। हर आधे घंटे की सप्लाई के बाद ब्लैकआउट होने से गर्मी में लोग बेहाल हो चुके हैं। यह स्थिति न केवल घरों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, बल्कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रही है। बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण पानी की समस्या भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को दैनिक जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी इस समस्या को लेकर स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। अधिशासी अभियंता का कहना है कि किस इलाके में बिजली किस कारण से गुल है, इसका जवाब इलाके के जूनियर इंजीनियर (जेई) ही दे सकते हैं। यह जवाबदेही से बचने की रणनीति प्रतीत होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनकी बिजली क्यों गुल है और इसे कब तक ठीक किया जाएगा। विभाग की इस लापरवाही के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है और वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग को तत्काल कदम उठाने चाहिए और बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। गर्मी की प्रचंडता को देखते हुए, बिजली की कटौती से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके और वे सामान्य जीवन जी सकें। इसके साथ ही, विभाग को भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। नियमित रखरखाव और तकनीकी सुधारों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। वहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। उदयपुर में चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। आगरा में मौसम ने करवट बदली है और बूंदाबांदी हुई है। झांसी में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। इन शहरों में मौसम के बदलाव के बावजूद, मुरादाबाद में बिजली की समस्या एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। मुरादाबाद के निवासियों ने बिजली विभाग से तत्काल कार्रवाई करने और बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाने की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बिजली की इस समस्या के कारण मुरादाबाद में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई दुकानें और व्यवसाय बिजली की कटौती के कारण बंद रहने के लिए मजबूर हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार और बिजली विभाग को इस समस्या को प्राथमिकता देनी चाहिए और तत्काल समाधान निकालना चाहिए, ताकि मुरादाबाद के लोगों को राहत मिल सके और शहर की आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। बिजली की समस्या का समाधान न होने पर यह शहर के विकास में एक बड़ी बाधा बन सकती है.

मुरादाबाद में भीषण गर्मी के बीच बिजली की बेहाल व्यवस्था ने लोगों का जीवन नरक बना दिया है। दिल्ली रोड पर तो पिछले 12 घंटों से बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप है, जिससे निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार करने की ओर अग्रसर है और ऐसे में बिजली की लगातार कटौती ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में रात भर बिजली गुल रही, जिससे लोगों को सुकून की नींद तक नसीब नहीं हुई। मानसरोवर कॉलोनी, बुद्धि विहार, कांशीराम नगर, लाइनपार, मिलन विहार जैसे क्षेत्रों में रात के दौरान लगभग 4 घंटे तक बिजली नहीं रही। इसके अतिरिक्त, पीतल बस्ती, एकता कॉलोनी और कांठ रोड की कई कॉलोनियों में भी यही हाल है। कुछ इलाकों में तो सुबह से ही बिजली गायब है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली रोड पर स्थित रॉयल एन्क्लेव, रेल विहार और नया मुरादाबाद में तड़के 5 बजे से बिजली की सप्लाई बंद है और लगातार हो रही ट्रिपिंग के कारण उपभोक्ता परेशान हैं। हर आधे घंटे की सप्लाई के बाद ब्लैकआउट होने से गर्मी में लोग बेहाल हो चुके हैं। यह स्थिति न केवल घरों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, बल्कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रही है। बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण पानी की समस्या भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को दैनिक जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी इस समस्या को लेकर स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। अधिशासी अभियंता का कहना है कि किस इलाके में बिजली किस कारण से गुल है, इसका जवाब इलाके के जूनियर इंजीनियर (जेई) ही दे सकते हैं। यह जवाबदेही से बचने की रणनीति प्रतीत होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनकी बिजली क्यों गुल है और इसे कब तक ठीक किया जाएगा। विभाग की इस लापरवाही के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है और वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग को तत्काल कदम उठाने चाहिए और बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। गर्मी की प्रचंडता को देखते हुए, बिजली की कटौती से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके और वे सामान्य जीवन जी सकें। इसके साथ ही, विभाग को भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। नियमित रखरखाव और तकनीकी सुधारों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है। वहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। उदयपुर में चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है। आगरा में मौसम ने करवट बदली है और बूंदाबांदी हुई है। झांसी में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। इन शहरों में मौसम के बदलाव के बावजूद, मुरादाबाद में बिजली की समस्या एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। मुरादाबाद के निवासियों ने बिजली विभाग से तत्काल कार्रवाई करने और बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाने की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बिजली की इस समस्या के कारण मुरादाबाद में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई दुकानें और व्यवसाय बिजली की कटौती के कारण बंद रहने के लिए मजबूर हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार और बिजली विभाग को इस समस्या को प्राथमिकता देनी चाहिए और तत्काल समाधान निकालना चाहिए, ताकि मुरादाबाद के लोगों को राहत मिल सके और शहर की आर्थिक गतिविधियों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। बिजली की समस्या का समाधान न होने पर यह शहर के विकास में एक बड़ी बाधा बन सकती है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मुरादाबाद बिजली कटौती गर्मी दिल्ली रोड उत्तर प्रदेश मौसम

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ईरान ने Togo-Flag टैंकर को बनाया निशाना, केमिकल जहाज पर सवार थे 12 भारतीयईरान ने टोगो के झंडे वाले एक केमिकल टैंकर पर हमला किया, जिसमें 12 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे।

Read more »

सीपत में सड़क हादसा: एक की मौत, 12 घायलछत्तीसगढ़ के सीपत क्षेत्र में रविवार रात एक पिकअप वाहन के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। रतनपुर से बरात लेकर लौट रहे ग्रामीणों का वाहन कर्मा-बसहा मोड़ पर अनियंत्रित हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Read more »

कल Ganga Expressway की शुरुआत करेंगे PM मोदी, सफर होगा आसानउत्‍तर प्रदेश के 12 जिलों को कल बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी औपचारिक तौर पर Ganga Expressway की शुरुआत करेंगे। इस एक्‍सप्रेस वे की क्‍या खासियत हैं। आइए जानते हैं।

Read more »

शंभू विस्फोट मामला: 12 घंटे में 4 आतंकी गिरफ्तार, ISI से जुड़े तारशंभू में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने वाले आतंकियों को पुलिस ने पटियाला से गिरफ्तार किया। ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे और पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे।

Read more »

कंगना रनौत मानहानि केस: बठिंडा कोर्ट में 12 मई को होगी अगली सुनवाई, गवाहों के बयान और पासपोर्ट पर जमकर हुई बहसकंगना रनौत मानहानि मामले की अगली सुनवाई अब 12 मई को बठिंडा कोर्ट में होगी। गवाहों की अनुपस्थिति और पासपोर्ट जब्त करने पर बहस टलने के कारण यह फैसला लिया गया।

Read more »

Bhooth Bangla Box Office: मंगलवार को 'भूत बंगला' की कमाई में आया उछाल, Horror Comedy ने कर डाली करोड़ों की कमाईअक्षय कुमार स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला'Bhooth Bangla ने 12 वें दिन कितना कलेक्शन किया? आइए जानते हैं-

Read more »