मुरादाबाद में मकान विवाद का खौफनाक अंत: बच्चों के सामने माता-पिता की चाकू से गोदकर हत्या

मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में मकान की रजिस्ट्री और पैसों के विवाद के चलते एक दंपति की उनके मासूम बच्चों के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

मुरादाबाद जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चक्कर की मिलक इलाके में सोमवार की रात एक बेहद वीभत्स और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात लगभग आठ बजे घर के भीतर अपने बच्चों के सामने ही एक पति-पत्नी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से क्षेत्र के निवासियों में गहरा आक्रोश और भय व्याप्त है। मृतक दंपति की पहचान 30 वर्षीय राजा और उनकी 30 वर्षीय पत्नी फराह के रूप में हुई है। हत्या की इस

खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर जब आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां का मंजर देखकर सभी स्तब्ध रह गए। पुलिस को दी गई प्रारंभिक सूचना के मुताबिक, यह पूरा मामला एक मकान के सौदे और उसके बाद उपजे विवाद से जुड़ा हुआ है। घटना का मुख्य कारण लगभग एक साल पहले खरीदा गया एक कमरा बताया जा रहा है। राजा, जो पेशे से एक पॉलिश कारीगर था, ने अपने पड़ोसी फहीम से रामगंगा किनारे स्थित एक मकान दो लाख चौबीस हजार रुपये में तय किया था। राजा ने दो लाख रुपये का भुगतान करने के बाद उस मकान पर कब्जा भी ले लिया था, लेकिन मकान की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई थी। विवाद तब गहरा गया जब फहीम ने बकाया 24 हजार रुपये के स्थान पर 40 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी और रजिस्ट्री करने से आनाकानी करने लगा। पिछले काफी समय से दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर तनातनी चल रही थी। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को भी दोनों के बीच इसी मुद्दे पर जमकर बहस और मारपीट हुई थी, जिसमें राजा ने फहीम को पीटा था और उसके हाथ में चोट भी आई थी। संभवतः इसी अपमान का बदला लेने के लिए फहीम ने इस जघन्य वारदात की योजना बनाई। सोमवार रात जब राजा और फराह अपने कमरे में थे और उनका डेढ़ साल का मासूम बच्चा अब्बास चारपाई पर सो रहा था, तभी फहीम अपने बेटे फरजंद, चचेरे भाई और एक अन्य अज्ञात युवक के साथ वहां आ धमका। आरोपियों ने घर में घुसते ही राजा और फराह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घर के बाहर खेल रहे बच्चे अफ्शा और आतिफ जब शोर सुनकर कमरे के भीतर पहुंचे, तो उन्होंने अपने माता-पिता को लहूलुहान अवस्था में देखा। आरोपियों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और बच्चों के सामने ही दंपति को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही डीआईजी मुनिराज जी, एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी सहित भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों का संकलन किया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित मकान विवाद का परिणाम है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है





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