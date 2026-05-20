मुरादाबाद में मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत

बिलारी क्षेत्र के समाथल गांव में बुधवार सुबह मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के समाथल गांव में बुधवार सुबह करीब आठ बजे, पुराने शिव मंदिर के पास तालाब से आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तीन महिलाएं, रामवती पत्नी छत्रपाल मौर्य, माला देवी पत्नी बृजपाल सिंह मौर्य और सुनीता पत्नी श्रीराम कश्यप, आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी खोद रही थीं। मिट्टी की ढांग गिरने से तीनों महिलाएं दब गईं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने माला देवी और सुनीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल रामवती को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय मुरादाबाद रेफर कर दिया गया.

मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के समाथल गांव में बुधवार सुबह करीब आठ बजे, पुराने शिव मंदिर के पास तालाब से आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तीन महिलाएं, रामवती पत्नी छत्रपाल मौर्य, माला देवी पत्नी बृजपाल सिंह मौर्य और सुनीता पत्नी श्रीराम कश्यप, आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी खोद रही थीं। मिट्टी की ढांग गिरने से तीनों महिलाएं दब गईं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने माला देवी और सुनीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल रामवती को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय मुरादाबाद रेफर कर दिया गया





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मिट्टी ढांग गिरना मौत मुरादाबाद

United States Latest News, United States Headlines