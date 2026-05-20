Head Topics

मुरादाबाद में मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत

News News

मुरादाबाद में मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत
मिट्टीढांगगिरना
📆20-05-2026 23:14:00
📰Dainik Jagran
35 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 53%

बिलारी क्षेत्र के समाथल गांव में बुधवार सुबह मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के समाथल गांव में बुधवार सुबह करीब आठ बजे, पुराने शिव मंदिर के पास तालाब से आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तीन महिलाएं, रामवती पत्नी छत्रपाल मौर्य, माला देवी पत्नी बृजपाल सिंह मौर्य और सुनीता पत्नी श्रीराम कश्यप, आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी खोद रही थीं। मिट्टी की ढांग गिरने से तीनों महिलाएं दब गईं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने माला देवी और सुनीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल रामवती को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय मुरादाबाद रेफर कर दिया गया.

मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के समाथल गांव में बुधवार सुबह करीब आठ बजे, पुराने शिव मंदिर के पास तालाब से आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तीन महिलाएं, रामवती पत्नी छत्रपाल मौर्य, माला देवी पत्नी बृजपाल सिंह मौर्य और सुनीता पत्नी श्रीराम कश्यप, आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी खोद रही थीं। मिट्टी की ढांग गिरने से तीनों महिलाएं दब गईं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने माला देवी और सुनीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल रामवती को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय मुरादाबाद रेफर कर दिया गया

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

मिट्टी ढांग गिरना मौत मुरादाबाद

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-21 02:14:07