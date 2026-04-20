मुरादाबाद में मकान विवाद को लेकर खूनी खेल: बच्चों के सामने माता-पिता की निर्मम हत्या

मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में मकान की रजिस्ट्री और रुपयों के विवाद के चलते एक दंपति की उनके ही घर में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस वीभत्स घटना के समय उनके मासूम बच्चे भी मौके पर मौजूद थे।

मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चक्कर की मिलक इलाके में सोमवार की रात उस समय मातम पसर गया, जब एक दंपति की उनके ही घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह हृदयविदारक घटना रात करीब आठ बजे घटित हुई, जब पूरा परिवार अपने घर के भीतर सामान्य रूप से समय व्यतीत कर रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच और घटनास्थल के हालातों से पता चला है कि इस हत्याकांड के पीछे मकान की खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक पुराना विवाद मुख्य कारण है। पीड़ित राजा, जो पेशे से पॉलिश का काम करता था, करीब एक साल पहले

अपने पड़ोसी फहीम से रामगंगा किनारे स्थित एक कमरा खरीदा था। यह सौदा दो लाख 24 हजार रुपये में तय हुआ था, जिसमें से राजा ने दो लाख रुपये का भुगतान कर मकान का कब्जा भी ले लिया था। विवाद की जड़ तब गहरी हुई जब मकान की रजिस्ट्री को लेकर दोनों पक्षों में खींचतान शुरू हो गई। फहीम, जो पहले तय हुई राशि पर मुकर गया था, अब अतिरिक्त पैसों की मांग कर रहा था। बताया जा रहा है कि फहीम 24 हजार रुपये के बकाया के स्थान पर 40 हजार रुपये ऐंठने की कोशिश कर रहा था, जिसे लेकर अक्सर दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब रविवार की शाम को राजा और फहीम के बीच इस मामले को लेकर तीखी नोकझोंक हुई और मारपीट की नौबत आ गई। इस घटना में फहीम के हाथ में चोट आई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने सोमवार की रात को अपने बेटे फरजंद, अपने चचेरे भाई और एक अन्य अज्ञात युवक के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अपराधी हथियारों से लैस होकर घर में घुसे और सीधे हमले शुरू कर दिए। हत्या की यह वारदात इतनी वीभत्स थी कि बच्चों के सामने ही माता-पिता को चाकू से गोद दिया गया। जिस समय हमलावर राजा और उसकी पत्नी फराह पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे, उस समय उनका डेढ़ साल का बेटा अब्बास चारपाई पर लेटा हुआ था, जबकि उनकी आठ साल की बेटी अफ्शा और बेटा आतिफ भी कमरे के अंदर चीखते-चिल्लाते हुए आ गए। मासूम बच्चों की आंखों के सामने उनके माता-पिता का खून बहता रहा और वे बेबस होकर तमाशा देखते रहे। शोर सुनकर जब आसपास के पड़ोसी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक हत्यारे अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चुके थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इस भयावह घटना की सूचना दी, जिसके बाद डीआईजी मुनिराज जी और एसएसपी सतपाल अंतिल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया ताकि सबूतों को जुटाया जा सके। पुलिस ने फिलहाल दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि शुरुआती जांच में मकान के विवाद को ही हत्या का मुख्य आधार माना जा रहा है। पुलिस अब तेजी से फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इलाके में इस घटना के बाद से भारी तनाव का माहौल है और लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के परिजनों द्वारा दी जाने वाली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना न केवल एक परिवार की खुशियों को उजाड़ गई, बल्कि बच्चों के कोमल मन पर गहरे जख्म छोड़ गई है जिसे भर पाना नामुमकिन है





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