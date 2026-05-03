मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026: मथुरा प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया

मथुरा प्रशासन ने आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा, सीसीटीवी कैमरे, चिकित्सा शिविर और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। मेला क्षेत्र को पॉलीथिन मुक्त रखने पर भी जोर दिया गया है।

मथुरा , उत्तर प्रदेश: आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026, जो गोवर्धन की पवित्र तलहटी में आयोजित होने वाला है, की तैयारियों को लेकर मथुरा प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन को सफल बनाने और श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आगरा के कमिश्नर नगेन्द्र प्रताप और मथुरा के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई हालिया बैठक में, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस वर्ष का मुड़िया पूर्णिमा मेला न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो, बल्कि यह व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में भी एक आदर्श उदाहरण स्थापित करे। मेला क्षेत्र की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिससे निगरानी और प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके। मेला क्षेत्र में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 183 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और श्रद्धालुओं को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 350 पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (PA System) स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा बल में लगभग 9000 कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल, 550 सब इंस्पेक्टर, और 100 निरीक्षक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, पीएसी की 2 कंपनियां, एसडीआरएफ की 1 टीम, और जल सुरक्षा के लिए पीएसी फ्लड की 2 प्लाटून तैनात रहेंगी। सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ाने के लिए 6 स्थायी और 37 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, साथ ही 31 वॉच टावर और 150 बैरियर भी स्थापित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अप्रिय घटना न हो, सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एसपी यातायात और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष 1100 रोडवेज बसों के संचालन के लिए एआरएम को निर्देश दिए गए हैं, और मेले क्षेत्र में 61 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को जगमगा करने के लिए, कमिश्नर आगरा नगेन्द्र प्रताप सिंह ने निर्देश दिए हैं कि मार्ग की प्रत्येक लाइट को ठीक किया जाए। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई 1281 एलईडी लाइट, 14 सेमी मास्ट और 212 सोलर लाइटों की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। चिकित्सा सुविधा ओं को बेहतर बनाने के लिए, मेले में 22 चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे, साथ ही 16 अस्थायी सहायता केंद्र और 14 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। पहली बार, 5 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस टीम भी एक्टिव रहेंगी, जो संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच सकेंगी। श्रद्धालुओं को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए 14 हैड पंप, 30 पानी के टैंकर, 17 आरओ प्लांट और 25 मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गोवर्धन मेला पॉलीथिन मुक्त रहेगा, और मेला क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और प्लास्टिक पॉलीथिन मुक्त किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को समय रहते सड़कों की मरम्मत और पार्किंग स्थलों पर रैंप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का यह प्रयास है कि मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026 एक स्वच्छ, सुरक्षित और यादगार अनुभव प्रदान करे। इस आयोजन में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है.

मथुरा, उत्तर प्रदेश: आगामी मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026, जो गोवर्धन की पवित्र तलहटी में आयोजित होने वाला है, की तैयारियों को लेकर मथुरा प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन को सफल बनाने और श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आगरा के कमिश्नर नगेन्द्र प्रताप और मथुरा के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई हालिया बैठक में, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस वर्ष का मुड़िया पूर्णिमा मेला न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो, बल्कि यह व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में भी एक आदर्श उदाहरण स्थापित करे। मेला क्षेत्र की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए एक त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिससे निगरानी और प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके। मेला क्षेत्र में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए 183 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, और श्रद्धालुओं को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 350 पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (PA System) स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा बल में लगभग 9000 कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल, 550 सब इंस्पेक्टर, और 100 निरीक्षक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, पीएसी की 2 कंपनियां, एसडीआरएफ की 1 टीम, और जल सुरक्षा के लिए पीएसी फ्लड की 2 प्लाटून तैनात रहेंगी। सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ाने के लिए 6 स्थायी और 37 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, साथ ही 31 वॉच टावर और 150 बैरियर भी स्थापित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अप्रिय घटना न हो, सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एसपी यातायात और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष 1100 रोडवेज बसों के संचालन के लिए एआरएम को निर्देश दिए गए हैं, और मेले क्षेत्र में 61 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को जगमगा करने के लिए, कमिश्नर आगरा नगेन्द्र प्रताप सिंह ने निर्देश दिए हैं कि मार्ग की प्रत्येक लाइट को ठीक किया जाए। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगाई गई 1281 एलईडी लाइट, 14 सेमी मास्ट और 212 सोलर लाइटों की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, मेले में 22 चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे, साथ ही 16 अस्थायी सहायता केंद्र और 14 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। पहली बार, 5 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस टीम भी एक्टिव रहेंगी, जो संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच सकेंगी। श्रद्धालुओं को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए 14 हैड पंप, 30 पानी के टैंकर, 17 आरओ प्लांट और 25 मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गोवर्धन मेला पॉलीथिन मुक्त रहेगा, और मेला क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और प्लास्टिक पॉलीथिन मुक्त किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को समय रहते सड़कों की मरम्मत और पार्किंग स्थलों पर रैंप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का यह प्रयास है कि मुड़िया पूर्णिमा मेला 2026 एक स्वच्छ, सुरक्षित और यादगार अनुभव प्रदान करे। इस आयोजन में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है





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