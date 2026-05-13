मूंगफली तड़का रायता: गर्मी के आलस भरे दोपहर में ठंडक देने और पाचन को बढ़ावा देने के लिए एक स्वादिष्ट और पौष्टिक ऑप्शन

इस रेसिपी में मूंगफली तड़का का उपयोग किया जाता है जो शरीर को भीतर से शीतलता प्रदान करता है और इसमें मौजूद प्रोटीन और दही के प्रोबायोटिक्स पाचन के लिए रामबाण हैं. इसके अलावा, भुनी हुई मूंगफली का क्रंच और राई-करी पत्ते का खास तड़का एक ऐसा फ्यूजन फ्लेवर देता है जो सादे खाने को भी शाही दावत जैसा बना देता है.

चिलचिलाती गर्मी के दिनों में अक्सर भारी और तेल-मसाले वाला खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाती है. दोपहर के लंच में जब वही बोरिंग दाल और साधारण सब्जी सामने आती है, तो भूख और भी कम हो जाती है.

ऐसे में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ अगर कुछ चटपटा मिल जाए, तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. और पढ़ेंमूंगफली के तड़के वाला रायता न केवल आपके शरीर को भीतर से शीतलता प्रदान करता है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और दही के प्रोबायोटिक्स पाचन के लिए भी रामबाण हैं.

साधारण रायते से हटकर, इसमें भुनी हुई मूंगफली का क्रंच और राई-करी पत्ते का खास तड़का एक ऐसा फ्यूजन फ्लेवर देता है, जो सादे खाने को भी शाही दावत जैसा बना देता है. अगर आप भी गर्मी के आलस भरे दोपहर में कुछ नया और रिफ्रेशिंग ट्राई करना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए ही है





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मूंगफली तड़का रायता गर्मी के आलस भरे दोपहर में ठंडक देने के लिए पाचन को बढ़ावा देने के लिए पौष्टिक ऑप्शन मूंगफली तड़का का उपयोग भुनी हुई मूंगफली का क्रंच राई-करी पत्ते का खास तड़का

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