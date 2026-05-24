मूंग दाल की कढ़ी: घर पर आसानी से बनाएं टेस्टी और हेल्दी कढ़ी

यह रेसिपी आपको मूंग दाल से बनाई गई कढ़ी बनाने के तरीके बताती है। यह कढ़ी आसानी से बनाई जा सकती है और इसे लंच या डिनर में चावल या रोटी के साथ परोसें।
आज हम आपको मूंग दाल से कढ़ी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. भारतीय घरों में कढ़ी खाना काफी पसंद किया जाता है. लोग इसे लंच या डिनर में चावल या रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं.
लेकिन आप रोज-रोज एक जैसी बेसन की कढ़ी खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार मूंग दाल की कढ़ी जरूर ट्राई करें. दही और मूंग दाल से बनी यह कढ़ी खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ काफी हेल्दी भी होती है. इसका हल्का और देसी स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. खास बात यह है कि इसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं.
गरमा-गरम चावल के साथ परोसी गई मूंग दाल की कढ़ी खाने का मजा को कई गुणा बढ़ा देती है. आइए जानते हैं कि मूंग दाल की कढ़ी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है
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