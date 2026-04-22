मूडीज ने घटाया भारत का विकास दर अनुमान: पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक चुनौतियों का असर

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और कच्चे माल की महंगाई के चलते भारत की वित्त वर्ष 2027 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से घटाकर 6% कर दिया है।

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में बड़ी कटौती करते हुए इसे 6.

8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले के पीछे मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध की स्थितियों को जिम्मेदार माना गया है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारतीय व्यापार घाटे पर पड़ेगा। आयातित ईंधन और उर्वरकों के लिए सरकार को अधिक सब्सिडी देनी पड़ रही है, जिससे राजकोषीय घाटे पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। सरकारी खजाने पर इस वित्तीय बोझ के कारण विकास की गति धीमी होने की प्रबल संभावना है। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था के पास विदेशी मुद्रा का मजबूत भंडार मौजूद है और सर्विस सेक्टर का लगातार बढ़ता निर्यात भारत की आर्थिक स्थिति को एक बड़ी सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराने के बजाय एक नियंत्रित गति से आगे बढ़ सकेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 है, भारत की आर्थिक संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गई थी, जिसे ग्रामीण क्षेत्र की मजबूत मांग, जीएसटी दरों में किए गए युक्तिसंगत सुधार और निर्यात में आई शुरुआती तेजी से बल मिला था। हालांकि, वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में एक प्रकार का धीमापन देखा गया, जिसका मुख्य कारण अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ रहे, जिससे भारतीय निर्यात में लगभग 25 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, सेवा क्षेत्र ने अपनी लचीलापन और मजबूती बरकरार रखी है और आज यह भारतीय विकास का मुख्य इंजन बना हुआ है। यह स्पष्ट है कि भू-राजनीतिक झटकों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, लेकिन भारतीय नीति निर्माताओं की तत्परता ने इसे बड़े संकट से बचाए रखा है। आने वाले समय के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान जताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 में 6.4 प्रतिशत और अगले वर्ष 2027 में 6.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि देश में मुद्रास्फीति की दर इस वर्ष 4.4 प्रतिशत और 2027 में 4.3 प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है, जो कि विकास दर के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए एक सकारात्मक संकेत है। मौजूदा वैश्विक व्यापार तनावों और अनिश्चितताओं के बीच विकासशील एशियाई देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के प्रवाह में कमी देखी गई है, लेकिन भारत की आंतरिक मांग और खपत इसे अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखती है। वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि एशियाई देशों में यह दो प्रतिशत घटा है। भारत को अब अपनी नीतियों में नवाचार लाते हुए निर्यात के नए बाजारों की तलाश करनी होगी ताकि वैश्विक व्यापारिक बाधाओं को पार किया जा सके और विकास की रफ्तार को 7 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखने का लक्ष्य हासिल किया जा सके





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भारतीय अर्थव्यवस्था मूडीज जीडीपी ग्रोथ पश्चिम एशिया संकट महंगाई

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

केंद्र ने पंजाब में 27,995 करोड़ रुपये का धान खरीदा, 6.8 लाख किसानों को हुआ फायदाकेंद्र ने पंजाब में 27,995 करोड़ रुपये का धान खरीदा, 6.8 लाख किसानों को हुआ फायदा

Read more »

जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी: नतीजे 9 महीने में संभव; विशेष पोर्टल शुरू होगा, लोग खुद डेटा ...India 2027 Digital Census Update देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना ऑनलाइन होगी। जनगणना महापंजीयक कार्यालय के अनुसार, जातीय गिनती और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफार्म से होगी।

Read more »

जनगणना 2027: पहली बार हर घर और इमारत की होगी जियो-टैगिंग, इससे क्या होगा फायदा?Census 2027 News: जनगणना 2027 में पहली बार सभी इमारतों को जियो-टैग किया जाएगा, जिससे डेटा संग्रह में सटीकता बढ़ेगी और भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति मिलेगी.

Read more »

योगी सरकार मंत्रियों-विधायकों की नाराजगी दूर करेगी: कर्मचारियों को मिलेंगे फायदे; 5 पॉइंट में भाजपा की 16 म...Uttar Pradesh BJP Mission 2027 Explained: Follow UP CM Yogi Adityanath Election 2027 Strategy, Modi Amit Shah Rajnath Singh Rally Plan Details On Dainik Bhaskar.

Read more »

वित्त वर्ष 2026-27 में दुनिया भर में छाएगा भारत का विकास दर, रहेगा 7 के पारआर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 6.8-7.

Read more »

Janganana 2027: देश भर में आज से शुरू हो गई जनगणना, जानें आपके राज्य में कब होगी काउंटिंगJangadna 2027: देश भर में आज से शुरू हो गई जनगणना, जानें आपके राज्य में कब होगी काउंटिंग Know when Jangadna 2027 happen in your state Census 2027 यूटिलिटीज

Read more »