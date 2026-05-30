मूडीज ने टाटा स्टील, रिलायंस, टीसीएस और इंफोसिस की रेटिंग बढ़ाई, वेतन समझौते पर भी चर्चा

मूडीज ने चार प्रमुख भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है, जिससे वैश्विक बाजार में उनकी साख बढ़ेगी। साथ ही, टाटा स्टील में कर्मचारियों के लंबित वेतन समझौते पर चर्चा जारी है।
मूडीज ने हाल ही में चार प्रमुख भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है, जिनमें टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और इंफोसिस शामिल हैं। यह सुधार एजेंसी द्वारा अपनाई गई नई संशोधित क्रॉस-सेक्टर पद्धति के तहत किया गया है, जो मजबूत वैश्विक उपस्थिति, विविधतापूर्ण कारोबार और बेहतरीन वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को उच्च रेटिंग प्रदान करती है। इस कदम से इन कंपनियों की वैश्विक साख में और वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पूंजी जुटाने में आसानी होगी। विशेष रूप से टाटा स्टील के लिए, मूडीज ने अपनी स्थानीय और विदेशी मुद्रा सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग में सुधार किया है, जो कंपनी के मजबूत ब्रांड और पैरेंट कंपनी के समर्थन को दर्शाता है। टाटा स्टील के प्रबंधन ने इस अपग्रेड पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच उनकी मूल कंपनी की मजबूती का प्रमाण है। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और इंफोसिस को भी इसी पद्धति के तहत उच्च रेटिंग मिली है, जो भारतीय कंपनियों की बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता को रेखांकित करता है। इस बीच, टाटा स्टील में कर्मचारियों के वेतन समझौते को लेकर चर्चा जारी है। प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई बैठक में वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और व्यापारिक मार्गों के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बैठक में विशेष रूप से भत्तों में वृद्धि के वित्तीय आकलन पर चर्चा हुई। मालूम हो कि टाटा स्टील के कर्मचारियों का नया वेतन समझौता 1 जनवरी 2025 से लंबित है। यूनियन ने सैलरी सीलिंग को 50 हजार से घटाकर 40 हजार करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर आज होने वाली कमेटी मीटिंग में हंगामे के आसार हैं। बैठक में कंपनी की ओर से वाइस प्रेसिडेंट और हेड राहुल दुबे उपस्थित थे, जबकि यूनियन का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष संजीव चौधरी, महामंत्री सतीश सिंह और डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह ने किया। दोनों पक्ष जल्द से जल्द किसी ठोस निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मूडीज की रेटिंग अपग्रेड से इन कंपनियों के शेयर बाजार में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और संभावित रूप से विदेशी निवेश में वृद्धि हो सकती है। टाटा स्टील ने हाल ही में कार्यस्थल पर हैप्पीनेस रिचार्ज जैसी पहल शुरू की है, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि खुशहाल कार्य वातावरण से कर्मचारियों की ताकत बढ़ेगी और संगठन को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर, भारतीय कंपनियों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है, जो वैश्विक मंदी के बावजूद उनके मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि, वेतन समझौते जैसे आंतरिक मुद्दों का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि श्रमिक संबंधों में खटास न आए.
मूडीज ने हाल ही में चार प्रमुख भारतीय कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है, जिनमें टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और इंफोसिस शामिल हैं। यह सुधार एजेंसी द्वारा अपनाई गई नई संशोधित क्रॉस-सेक्टर पद्धति के तहत किया गया है, जो मजबूत वैश्विक उपस्थिति, विविधतापूर्ण कारोबार और बेहतरीन वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को उच्च रेटिंग प्रदान करती है। इस कदम से इन कंपनियों की वैश्विक साख में और वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पूंजी जुटाने में आसानी होगी। विशेष रूप से टाटा स्टील के लिए, मूडीज ने अपनी स्थानीय और विदेशी मुद्रा सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग में सुधार किया है, जो कंपनी के मजबूत ब्रांड और पैरेंट कंपनी के समर्थन को दर्शाता है। टाटा स्टील के प्रबंधन ने इस अपग्रेड पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच उनकी मूल कंपनी की मजबूती का प्रमाण है। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और इंफोसिस को भी इसी पद्धति के तहत उच्च रेटिंग मिली है, जो भारतीय कंपनियों की बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता को रेखांकित करता है। इस बीच, टाटा स्टील में कर्मचारियों के वेतन समझौते को लेकर चर्चा जारी है। प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई बैठक में वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और व्यापारिक मार्गों के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बैठक में विशेष रूप से भत्तों में वृद्धि के वित्तीय आकलन पर चर्चा हुई। मालूम हो कि टाटा स्टील के कर्मचारियों का नया वेतन समझौता 1 जनवरी 2025 से लंबित है। यूनियन ने सैलरी सीलिंग को 50 हजार से घटाकर 40 हजार करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर आज होने वाली कमेटी मीटिंग में हंगामे के आसार हैं। बैठक में कंपनी की ओर से वाइस प्रेसिडेंट और हेड राहुल दुबे उपस्थित थे, जबकि यूनियन का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष संजीव चौधरी, महामंत्री सतीश सिंह और डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश सिंह ने किया। दोनों पक्ष जल्द से जल्द किसी ठोस निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मूडीज की रेटिंग अपग्रेड से इन कंपनियों के शेयर बाजार में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और संभावित रूप से विदेशी निवेश में वृद्धि हो सकती है। टाटा स्टील ने हाल ही में कार्यस्थल पर हैप्पीनेस रिचार्ज जैसी पहल शुरू की है, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि खुशहाल कार्य वातावरण से कर्मचारियों की ताकत बढ़ेगी और संगठन को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर, भारतीय कंपनियों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है, जो वैश्विक मंदी के बावजूद उनके मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि, वेतन समझौते जैसे आंतरिक मुद्दों का समाधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि श्रमिक संबंधों में खटास न आए
Moody's Tata Steel Reliance Industries TCS Infosys