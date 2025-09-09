मेक्सिको में ट्रेन और बस की टक्कर में 10 की मौत, 40 से ज्यादा घायल

मेक्सिको के अटलाकोमुल्को में एक भयानक हादसे में एक मालगाड़ी और एक डबल-डेकर बस की टक्कर के कारण 10 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हुए। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

मेक्सिको में सोमवार को एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। यह त्रासदी एक मालगाड़ी और एक डबल-डेकर बस की टक्कर के कारण हुई। यह घटना मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी से 130 किलोमीटर दूर अटलाकोमुल्को शहर के एक फैक्ट्री क्षेत्र में घटी। हादसे की सूचना मेक्सिको की सिविल डिफेंस एजेंसी ने सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी, जिसमें कहा गया है कि कई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हादसा इतना शक्तिशाली था कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। स्थानीय अधिकारियों

के अनुसार, 10 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस कंपनी ने इस घटना पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं, ट्रेन लाइन एवं कैनेडियन पैसेफिक कनसास सिटी ऑफ मेक्सिको ने घटना की पुष्टि करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। घटना के कारणों के बारे में अधिक विवरण साझा नहीं किए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग पर भारी ट्रैफिक दिख रहा है। वीडियो में बस रेलवे ट्रैक पार कर रही है और तभी एक तेज़ रफ्तार से आ रही ट्रेन बस को रौंद देती है





