मेघालय का अनोखा गांव: जहां नाम नहीं, धुन से पुकारते हैं लोग

मेघालय के कोंगथोंग गांव में लोग एक-दूसरे को नामों से नहीं, बल्कि मधुर धुनों से पुकारते हैं। यह सदियों पुरानी परंपरा गांव की पहचान का अभिन्न अंग है।

भारत विविधताओं का देश है, जहाँ हर क्षेत्र की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपरा एं हैं। मेघालय राज्य में स्थित कोंगथोंग नामक एक छोटा सा गांव इस विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए दुनियाभर में जाना जाता है, जहां लोग एक-दूसरे को नामों से नहीं, बल्कि मधुर धुन ों से पुकारते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और गांव की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई है। कोंगथोंग गांव, ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित है, जो राज्य की राजधानी शिलॉन्ग से लगभग तीन घंटे की दूरी पर है। यह गांव अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण थोड़ा दुर्गम है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विशिष्टता इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। यहां के लोग ' जिंगरवाई इआवबेई ' नामक एक अनूठी प्रथा का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है 'पूर्वज मां के सम्मान में गाया गया गीत'। इस प्रथा के अनुसार, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी मां उसके लिए एक विशेष धुन बनाती है, जो 15 से 20 सेकंड तक लंबी होती है। यह धुन बच्चे की पहचान बन जाती है और जीवन भर उसके साथ रहती है। प्रत्येक बच्चे के लिए धुन अलग होती है, और यह धुन कभी भी किसी और को नहीं दी जाती। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी धुन भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पहले के समय में, इन धुन ों का उपयोग जंगलों और पहाड़ियों में एक-दूसरे को बुलाने के लिए किया जाता था, खासकर जब लोग शिकार या खेती के काम से दूर होते थे। आवाज लगाने के बजाय, वे एक-दूसरे को पुकारने के लिए यही धुन गाते थे, जिससे आवाज दूर तक पहुंचती थी और सही व्यक्ति को संदेश मिल जाता था। गांव वालों का मानना है कि इन धुन ों से बुरी आत्माएं भ्रमित हो जाती हैं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। इसलिए, यह परंपरा न केवल पहचान का माध्यम है, बल्कि सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। कोंगथोंग गांव में यह परंपरा 500 साल से भी अधिक पुरानी है। यह गांव UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए भी नामांकित हो चुका है, जो इसकी लोकप्रियता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। हालांकि, आ धुन िक जीवनशैली के प्रभाव के कारण, गांव के युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए शहरों में जा रहे हैं, जिससे इस अनूठी परंपरा के लुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। गांव के लोग अपनी परंपरा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोंगथोंग गांव न केवल अपनी अनोखी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां की शांत और ताज़ा हवाएं लोगों को सुकून प्रदान करती हैं, और यह एक आदर्श पर्यटन स्थल बन गया है। मेघालय सरकार भी इस गांव को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कई प्रयास कर रही है, ताकि इसकी संस्कृति और सुंदरता को दुनिया भर में पहुंचाया जा सके। यह गांव एक ऐसा उदाहरण है जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के महत्व को याद दिलाता है.

भारत विविधताओं का देश है, जहाँ हर क्षेत्र की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं। मेघालय राज्य में स्थित कोंगथोंग नामक एक छोटा सा गांव इस विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए दुनियाभर में जाना जाता है, जहां लोग एक-दूसरे को नामों से नहीं, बल्कि मधुर धुनों से पुकारते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और गांव की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई है। कोंगथोंग गांव, ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित है, जो राज्य की राजधानी शिलॉन्ग से लगभग तीन घंटे की दूरी पर है। यह गांव अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण थोड़ा दुर्गम है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विशिष्टता इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। यहां के लोग 'जिंगरवाई इआवबेई' नामक एक अनूठी प्रथा का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है 'पूर्वज मां के सम्मान में गाया गया गीत'। इस प्रथा के अनुसार, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी मां उसके लिए एक विशेष धुन बनाती है, जो 15 से 20 सेकंड तक लंबी होती है। यह धुन बच्चे की पहचान बन जाती है और जीवन भर उसके साथ रहती है। प्रत्येक बच्चे के लिए धुन अलग होती है, और यह धुन कभी भी किसी और को नहीं दी जाती। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी धुन भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पहले के समय में, इन धुनों का उपयोग जंगलों और पहाड़ियों में एक-दूसरे को बुलाने के लिए किया जाता था, खासकर जब लोग शिकार या खेती के काम से दूर होते थे। आवाज लगाने के बजाय, वे एक-दूसरे को पुकारने के लिए यही धुन गाते थे, जिससे आवाज दूर तक पहुंचती थी और सही व्यक्ति को संदेश मिल जाता था। गांव वालों का मानना है कि इन धुनों से बुरी आत्माएं भ्रमित हो जाती हैं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। इसलिए, यह परंपरा न केवल पहचान का माध्यम है, बल्कि सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। कोंगथोंग गांव में यह परंपरा 500 साल से भी अधिक पुरानी है। यह गांव UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए भी नामांकित हो चुका है, जो इसकी लोकप्रियता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। हालांकि, आधुनिक जीवनशैली के प्रभाव के कारण, गांव के युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए शहरों में जा रहे हैं, जिससे इस अनूठी परंपरा के लुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। गांव के लोग अपनी परंपरा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोंगथोंग गांव न केवल अपनी अनोखी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां की शांत और ताज़ा हवाएं लोगों को सुकून प्रदान करती हैं, और यह एक आदर्श पर्यटन स्थल बन गया है। मेघालय सरकार भी इस गांव को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कई प्रयास कर रही है, ताकि इसकी संस्कृति और सुंदरता को दुनिया भर में पहुंचाया जा सके। यह गांव एक ऐसा उदाहरण है जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के महत्व को याद दिलाता है





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