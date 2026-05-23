मेजर अभिलाषा बराक को मिला संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2025: भारतीय सेना का गौरव

भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान महिलाओं और किशोरियों के उत्थान तथा लिंग संवेदनशीलता के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा।

भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार (UN Military Gender Advocate Award) के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के दौरान महिलाओं और किशोरियों के कल्याण के लिए किए गए उनके असाधारण कार्यों के लिए दिया जा रहा है। मेजर अभिलाषा बराक न केवल एक कुशल सैन्य अधिकारी हैं, बल्कि वह भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलिकॉप्टर पायलट भी हैं, जो उनकी साहस और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है। यह पुरस्कार इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय महिला अधिकारी न केवल युद्ध के मैदान में सक्षम हैं, बल्कि शांति अभियानों में मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक बदलाव लाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। लेबनान में अपनी तैनाती के दौरान, मेजर अभिलाषा बराक ने महिला सहभागिता टीम (Female Engagement Team - FET) की कमांडर के रूप में कार्य किया। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर यह देखा गया है कि सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के कारण पुरुष शांति सैनिकों की स्थानीय महिलाओं और लड़कियों तक पहुंच सीमित होती है। ऐसी स्थिति में, मेजर अभिलाषा और उनकी टीम ने एक सेतु का काम किया। उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया, उनकी बुनियादी समस्याओं को समझा और उन्हें उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उनका कार्य केवल सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने स्थानीय समुदाय में विश्वास पैदा किया जिससे शांति प्रक्रिया को गति मिली। इसके साथ ही, उन्होंने अन्य शांति सैनिकों को लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया ताकि वे महिलाओं और बच्चों के साथ अधिक संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार कर सकें। यह उपलब्धि भारत के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि मेजर अभिलाषा बराक इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय अधिकारी बन गई हैं। उनसे पूर्व, मेजर सुमन गवानी ने दक्षिण सूडान में और मेजर राधिका सेन ने कांगो के शांति मिशनों के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान पाया था। यह परंपरा दर्शाती है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारतीय महिलाओं का योगदान निरंतर बढ़ रहा है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। 29 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों को समर्पित है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। लेबनान में यूएनआईएफआईएल मिशन में भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां फरवरी 2026 तक भारत के 642 शांति सैनिक तैनात रहेंगे। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अनुशासन, वीरता और मानवीय मूल्यों का परिचय दिया है। हाल के समय में, भारत ने लेबनान में शांति सैनिकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन ब्लू हेलमेट सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। मेजर अभिलाषा बराक की यह सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत करियर की जीत है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी की उन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो भारतीय सेना में शामिल होकर देश और दुनिया की सेवा करना चाहती हैं। यह सम्मान वैश्विक शांति और समानता की दिशा में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है.

भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार (UN Military Gender Advocate Award) के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के दौरान महिलाओं और किशोरियों के कल्याण के लिए किए गए उनके असाधारण कार्यों के लिए दिया जा रहा है। मेजर अभिलाषा बराक न केवल एक कुशल सैन्य अधिकारी हैं, बल्कि वह भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलिकॉप्टर पायलट भी हैं, जो उनकी साहस और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है। यह पुरस्कार इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय महिला अधिकारी न केवल युद्ध के मैदान में सक्षम हैं, बल्कि शांति अभियानों में मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक बदलाव लाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। लेबनान में अपनी तैनाती के दौरान, मेजर अभिलाषा बराक ने महिला सहभागिता टीम (Female Engagement Team - FET) की कमांडर के रूप में कार्य किया। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर यह देखा गया है कि सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं के कारण पुरुष शांति सैनिकों की स्थानीय महिलाओं और लड़कियों तक पहुंच सीमित होती है। ऐसी स्थिति में, मेजर अभिलाषा और उनकी टीम ने एक सेतु का काम किया। उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया, उनकी बुनियादी समस्याओं को समझा और उन्हें उनके अधिकारों तथा सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उनका कार्य केवल सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने स्थानीय समुदाय में विश्वास पैदा किया जिससे शांति प्रक्रिया को गति मिली। इसके साथ ही, उन्होंने अन्य शांति सैनिकों को लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया ताकि वे महिलाओं और बच्चों के साथ अधिक संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार कर सकें। यह उपलब्धि भारत के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि मेजर अभिलाषा बराक इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय अधिकारी बन गई हैं। उनसे पूर्व, मेजर सुमन गवानी ने दक्षिण सूडान में और मेजर राधिका सेन ने कांगो के शांति मिशनों के दौरान अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान पाया था। यह परंपरा दर्शाती है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारतीय महिलाओं का योगदान निरंतर बढ़ रहा है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। 29 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों को समर्पित है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। लेबनान में यूएनआईएफआईएल मिशन में भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहां फरवरी 2026 तक भारत के 642 शांति सैनिक तैनात रहेंगे। भारतीय सैनिकों ने हमेशा अनुशासन, वीरता और मानवीय मूल्यों का परिचय दिया है। हाल के समय में, भारत ने लेबनान में शांति सैनिकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन ब्लू हेलमेट सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। मेजर अभिलाषा बराक की यह सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत करियर की जीत है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ी की उन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो भारतीय सेना में शामिल होकर देश और दुनिया की सेवा करना चाहती हैं। यह सम्मान वैश्विक शांति और समानता की दिशा में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है





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